رئیس‌جمهور ترکیه در پیامی به مناسبت روز اروپا تأکید کرد آنکارا همچنان «عنصری ضروری و اجتناب‌ناپذیر» در فرآیند عضویت است

باشگاه خبرنگاران جوان - رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پیامی به مناسبت روز اروپا، اردوغان اظهار داشت: ترکیه، به عنوان یک کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا، همچنان یک عنصر ضروری و اجتناب‌ناپذیر این فرآیند است. در نقطه‌ای که امروز به آن رسیده‌ایم، واضح است که معماری اروپایی که ترکیه در آن جایگاه شایسته خود را نداشته باشد، ناقص خواهد ماند و از آسیب‌پذیری در ظرفیت مدیریت بحران‌ها رنج خواهد برد. همانطور که قبلاً گفته‌ایم، نیاز اتحادیه اروپا به ترکیه بیشتر از نیاز ترکیه به این اتحادیه است؛ در آینده، این نیاز حتی بیشتر افزایش خواهد یافت.

در این پیام آمده است: ۹ مه، روز اروپا - به مناسبت اعلام اعلامیه شومان، که پایه‌های ادغام اروپا را بنا نهاد - نه تنها به عنوان یکی از نماد‌های اتحادیه اروپا، بلکه به عنوان تجلی عینی هدف ایجاد آینده‌ای مشترک در قاره ما بر اساس صلح، همکاری و احترام متقابل عمل می‌کند.

اصولی که اتحادیه اروپا - که ۷۶ سال پیش تأسیس شد - بر آن استوار است، در حال حاضر همزمان توسط بحران‌های چند بعدی مورد آزمایش قرار می‌گیرد. جنگ‌ها، بحران‌های سیاسی و چالش‌های اقتصادی - که اثرات آنها در مقیاس جهانی احساس می‌شود - پیگیری سیاست‌های فراگیرتر و متحدکننده‌تر را برای اتحادیه اروپا ضروری ساخته است.

ترکیه، به عنوان یک کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا، همچنان عنصری اساسی و ضروری در این فرآیند است. در برهه زمانی امروز، بدیهی است که معماری اروپایی که ترکیه جایگاه شایسته خود را در آن اشغال نکند، ناقص خواهد ماند و از آسیب‌پذیری در ظرفیت خود برای مدیریت بحران‌ها رنج خواهد برد. همانطور که قبلاً گفته‌ایم، نیاز اتحادیه اروپا به ترکیه بیشتر از نیاز ترکیه به این اتحادیه است، در واقع، این نیاز در آینده فقط افزایش خواهد یافت.

به عنوان ترکیه، ما عزم راسخ برای پیشبرد روابط خود با اتحادیه اروپا - مبتنی بر اصل پایبندی به توافقات و با هدایت چشم‌انداز عضویت کامل - در چارچوب یک رویکرد برد-برد داریم. ما انتظار داریم که این عزم صادقانه توسط اتحادیه اروپا نیز نشان داده شود.

برچسب ها: رجب طیب اردوغان ، اتحادیه اروپا
خبرهای مرتبط
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعلام کرد
ترکیه از موشک بالستیک قاره‌پیمای جدید رونمایی کرد
ترکیه: به حمایت از مذاکرات پاکستان ادامه خواهیم داد
ترکیه برای میزبانی مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا اعلام آمادگی کرد
مقام آموزش و پرورش ترکیه به دلیل حوادث تیراندازی در مدارس برکنار شد
واکنش وزیر خارجه ترکیه به گفت‌و‌گو‌های تهران و اسلام‌آباد
کرملین: پوتین فقط برای انعقاد توافق صلح با زلنسکی دیدار می‌کند
اردوغان: جنگ علیه ایران، اروپا را نیز تضعیف می‌کند
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
تحلیلگر صهیونیست: تل‌آویو در برابر جبهه مقاومت ناکام ماند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترکیه هرگز وارد اتحادیه اروپا نخواهد شد تازمانی که اردوان عست
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اردوغان کذاب له له میزنی برای عضویت دراتحادیه اروپا ادعای توخالی تو به همسایگان ثابت شده با آنکه اتحادیه اروپا توانایی چندانی دربازی های قدرت جهانی ندارد نمی‌دانم چرا ترکیه دنبال پیوستن به این اتحادیه بی بخار هست
۳
۲
پاسخ دادن
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
جمعیت الوفاق بحرین: حكومت عليه شيعيان اعلام جنگ كرده است
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
ادامه موج سرکوب در بحرین
پوتین: اگر جنگ علیه ایران به پایان نرسد، جهان هزینه آن را خواهد پرداخت
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
آخرین اخبار
آزمايش موشكى هند با موفقيت انجام شد
پوتین: اگر جنگ علیه ایران به پایان نرسد، جهان هزینه آن را خواهد پرداخت
برنى سندرز: دولت آمریکا درباره هزینه درگیری‌ها دروغ می‌گوید
جنگ در آسیای غربی مردم انگلیس را ترسانده است
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
شمار شهدای لبنان به ۲۷۹۵ نفر رسيد
جمعیت الوفاق بحرین: حكومت عليه شيعيان اعلام جنگ كرده است
به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شمال اراضى اشغالی
عضو کنگره آمریکا خواستار پایان دادن به جنگ علیه ایران شد
بلومبرگ: ذخایر جهانی نفت با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال کاهش است
دیدار الجولانی و نواف سلام در دمشق
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
نخست‌وزیر جدید مجارستان سوگند یاد کرد
کرملین: مسیر صلح روسیه و اوکراین پیچیده است
صدراعظم آلمان: پایان دادن به جنگ هدف مشترک اروپا و آمریکاست
مصر برای مقابله با پیامد‌های اقتصادی جنگ، از بانک جهانی کمک دریافت می‌کند
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
نماینده حزب‌الله: مقاومت دیگر به وضعیت پیش از دوم مارس بازنمی‌گردد
حزب الله: مذاکرات مستقیم با اسرائیل «مسیر نزولی و امتیازدهی» است
بازگشت گوردون براون به دولت انگلیس در بحران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
ادامه موج سرکوب در بحرین
پرواز‌های هواپیمایی «ویز ایر» مجارستان به اراضی اشغالی لغو شد
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
ترامپ سنت ۱۰ ساله بازنگری نقشه‌های انتخاباتی را شکست
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
اردوغان: نیاز اتحادیه اروپا به ترکیه بیشتر از نیاز ما به آنهاست