باشگاه خبرنگاران جوان - رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پیامی به مناسبت روز اروپا، اردوغان اظهار داشت:
در این پیام آمده است: ۹ مه، روز اروپا - به مناسبت اعلام اعلامیه شومان، که پایههای ادغام اروپا را بنا نهاد - نه تنها به عنوان یکی از نمادهای اتحادیه اروپا، بلکه به عنوان تجلی عینی هدف ایجاد آیندهای مشترک در قاره ما بر اساس صلح، همکاری و احترام متقابل عمل میکند.
اصولی که اتحادیه اروپا - که ۷۶ سال پیش تأسیس شد - بر آن استوار است، در حال حاضر همزمان توسط بحرانهای چند بعدی مورد آزمایش قرار میگیرد. جنگها، بحرانهای سیاسی و چالشهای اقتصادی - که اثرات آنها در مقیاس جهانی احساس میشود - پیگیری سیاستهای فراگیرتر و متحدکنندهتر را برای اتحادیه اروپا ضروری ساخته است.
ترکیه، به عنوان یک کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا، همچنان عنصری اساسی و ضروری در این فرآیند است. در برهه زمانی امروز، بدیهی است که معماری اروپایی که ترکیه جایگاه شایسته خود را در آن اشغال نکند، ناقص خواهد ماند و از آسیبپذیری در ظرفیت خود برای مدیریت بحرانها رنج خواهد برد. همانطور که قبلاً گفتهایم، نیاز اتحادیه اروپا به ترکیه بیشتر از نیاز ترکیه به این اتحادیه است، در واقع، این نیاز در آینده فقط افزایش خواهد یافت.
به عنوان ترکیه، ما عزم راسخ برای پیشبرد روابط خود با اتحادیه اروپا - مبتنی بر اصل پایبندی به توافقات و با هدایت چشمانداز عضویت کامل - در چارچوب یک رویکرد برد-برد داریم. ما انتظار داریم که این عزم صادقانه توسط اتحادیه اروپا نیز نشان داده شود.