مدیرکل دفتر فنی تولید شرکت برق حرارتی گفت: در هفته دوم اردیبهشت برنامه تعمیرات و بهینه‌سازی ۲۰ واحد نیروگاهی به ظرفیت سه هزار و ۷۰۰ مگاوات به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل نمازی با تاکید بر اینکه برنامه سالیانه تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی به روز‌های پایانی خود رسیده است، گفت: از مجموع ۱۰۲ هزار مگاوات برنامه تعمیرات پیش‌بینی شده برای افزایش آمادگی تولید برق نیروگاه‌ها در پیک تابستان امسال، تاکنون ۱۰۱ هزار مگاوات از این اقدامات آغاز و ۹۴ هزار مگاوات آن به پایان رسیده است.

وی با اشاره به پیشرفت ۹۹ درصدی برنامه تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی سراسر کشور، ادامه داد: در حال حاضر بالغ بر هفت هزار مگاوات فعالیت تعمیراتی در حال انجام است که تا انتهای اردیبهشت با اتمام اقدامات برنامه‌ریزی شده در این بخش شاهد حداکثر آمادگی نیروگاه‌های کشور برای روز‌های اوج مصرف برق تابستان خواهیم بود.

نمازی تاکید کرد: برنامه تعمیرات نیروگاه‌ها هر ساله از اواخر شهریورماه آغاز و باید تا قبل از خردادماه سال بعد به پایان برسد. چرا که از خردادماه با افزایش مصرف برق کشور باید بتوانیم همه واحد‌های تولید برق حرارتی کشور را با آمادگی حداکثری در مدار تولید داشته باشیم.

