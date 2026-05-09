باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، از نامگذاری آزادراه «حرم تا حرم» به نام «آزادراه آیت‌الله سید علی خامنه‌ای» خبر داد و گفت: انشاءالله این آزادراه به نام ایشان ثبت خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به وضعیت مسکن، ایمنی راه‌ها و چندین پروژه راه‌گشا، بر ضرورت توسعه متوازن در حوزه راهداری، ایمنی جاده‌ای و اتصال ایمن و سلامت بین شهرها و روستاها تأکید کرد.

وی افزود: «پروژه‌های متعددی از قبیل زیرگذرها، پل‌ها و مسائل مرتبط با فلسفه مهندسی راه در دستور کار است که در زمان خود درباره آن‌ها صحبت خواهیم کرد.»

صادق همچنین از تکمیل پروژه‌های مسکن و واگذاری زمین خبر داد و گفت: «امروز این اقدامات انجام خواهد شد.»

وی با بیان یک نکته کلیدی درباره تعامل توسعه و محیط زیست، اظهار داشت: «اکوسیستم و محیط زیست یک چرخه است که باید همه بازیگران، نُقص آن را جدی بگیرند. خوشبختانه در همین استان سمنان، همزمان با توسعه در شبکه آزادراهی، مسکن، بزرگراه‌ها، راه‌های روستایی و اصلی، توجه ویژه‌ای به حفظ یوزپلنگ ایرانی در منطقه میامی نیز صورت می‌گیرد. متأسفانه نسل این گونه ارزشمند در حال انقراض است و ما موظفیم هنگام ساخت راه، ایمنی این گونه محیط زیستی و جانوری را نیز تأمین کنیم تا آسیبی به آن‌ها وارد نشود.»

وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه زمانی پایدار است که همراه با حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و زیست‌بوم کشور باشد.