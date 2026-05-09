طرح نظارت بر تعمیرگاه‌های خودرو تا پایان سال در هرمزگان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان، معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت هرمزگان گفت: در اجرای این طرح که از فروردین امسال آغاز شده، تاکنون هشت هزار بازرسی صورت گرفته است.

عبدالرضا پیروی منش افزود: براین اساس هزار و ۵۷۸ پرونده به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد ریال برای واحد‌های صنفی متخلف تشکیل، و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی گفت: مهمترین تخلفات درج نکردن قیمت، گران فروشی و نداشتن مجوز‌های بهداشت بود.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت هرمزگان گفت: این طرح برای تامین، و کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالا و خدمات اولویت دار، ارائه خدمات، قیمت و توزیع با توجه به افزایش تقاضای عمومی تا پایان سال اجرا می‌شود.

عبدالرضا پیروی منش افزود: در این طرح بیست گروه بازرسی از تعزیرات حکومتی، سازمان صمت، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، امنیت اقتصادی و اماکن عمومی به صورت گشت مشترک بازار را رصد می‌کنند.

برچسب ها: خودرو ، نظارت
خبرهای مرتبط
اجرای طرح جامع آموزش‌ مهارتی برای نوجوانان زیر حمایت کمیته امداد در هرمزگان
گلایه مردم و کسبه مینابی از ایجاد صف‌های بنزین در جلوی مغازه‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پرداخت ودیعه مسکن تا سقف ۲ میلیارد برای منازل تخریب‌شده در جنگ
عملیات انهدام مهمات کشف‌شده در بندرعباس
دانشگاه‌های هرمزگان در فقر بودجه؛ نماینده مجلس هشت مطالبه راهبردی را تشریح کرد
آخرین اخبار
دانشگاه‌های هرمزگان در فقر بودجه؛ نماینده مجلس هشت مطالبه راهبردی را تشریح کرد
عملیات انهدام مهمات کشف‌شده در بندرعباس
پرداخت ودیعه مسکن تا سقف ۲ میلیارد برای منازل تخریب‌شده در جنگ
افزایش قیمت سیلندر گاز مایع در هرمزگان
تکذیب ۶ مفقودی و ۶ مجروح در حمله آمریکا به قایق صیادی
طرح نظارت بر تعمیرگاه خودرو در بندرعباس
پرداخت ودیعه مسکن به آسیب دیدگان جنگ
۶ مفقود در حمله شب گذشته آمریکا به شناورهای صیادی و باری بندرمعلم