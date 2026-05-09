اعزام ۱۰۵ هیات تجاری به خارج از کشور

طبق اعلام سازمان توسعه تجارت در حوزه اعزام هیأت‌های تجاری نیز، در این بازه زمانی ۱۰۵ مورد اعزام هیات تجاری به خارج از کشور موافقت شده است. این هیات‌ها به منظور شناسایی فرصت‌های صادراتی، توسعه همکاری‌های اقتصادی دوجانبه و چندجانبه اقدامات لازم را انجام داده‌اند.

باشگاه  خبرنگاران جوان-  رویداد‌های تجاری به‌عنوان یکی از ابزار‌های موثر دیپلماسی اقتصادی، تصویری از روند تحولات و دستاورد‌های این حوزه ارائه می‌دهد؛ به بیان دیگر رویداد‌ها و نمایشگاه‌های تجاری، به‌عنوان بستری برای معرفی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی کشور، توسعه تعاملات بین‌المللی و تسهیل دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به بازار‌های هدف، جایگاهی راهبردی در سیاست‌های تجاری کشور دارند.

سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان مرجع صدورمجوز برگزاری رویداد‌ها و نمایشگاه‌های داخلی سال گذشته مجوز ۸۳ نمایشگاه بین‌المللی داخلی و پذیرش هیات تجاری را با تمرکز بر توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت حضور بنگاه‌های اقتصادی در بازار‌های هدف، صادر کرد.

همچنین سازمان با اتکا به ماموریت قانونی خود، ساماندهی و راهبری رویداد‌ها و نمایشگاه‌های تجاری را به‌عنوان یکی از ابزار‌های کلیدی توسعه تجارت خارجی سال گذشته نیز دنبال کرد. با همین رویکرد سال گذشته مجوز ۱۳۲ نمایشگاه بین‌المللی خارجی را صادر کرد حمایت از برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی خارجی، زمینه‌ساز ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان داخلی و بازار‌های هدف صادراتی شده است. این رویکرد، ضمن کمک به شناسایی فرصت‌های جدید تجاری، امکان معرفی ظرفیت‌های صنعتی، تولیدی و فناورانه کشور را در سطح منطقه‌ای و جهانی فراهم می‌سازد.

در حوزه اعزام هیأت‌های تجاری نیز، در این بازه زمانی ۱۰۵ مورد اعزام هیات تجاری به خارج از کشور موافقت شده است. این هیات‌ها به منظور شناسایی فرصت‌های صادراتی، توسعه همکاری‌های اقتصادی دوجانبه و چندجانبه و برقراری ارتباط مستقیم میان بنگاه‌های ایرانی و طرف‌های خارجی صورت گرفته است که نقش مهمی در گسترش شبکه ارتباطات تجاری کشور داشتند.

برچسب ها: تجارت ، ترانزیت
خبرهای مرتبط
لایحه جدید تجارت، تهدیدی برای نظم روابط تجاری در کشور
رشد ۲۰ درصدی ترانزیت کالا از پایانه‌های مرزی جاده‌ای کشور
الزام به ارائه ضمانت‌نامه بانکی برای صادرکنندگان خُرد تمدید شد+ عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۹ اردیبهشت
وزیر جهادکشاورزی: قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی بررسی می‌شود
در داخل کشور مجموعا یک‌هزار و ۵۳۴ مگاوات برق وارد مدار شد/ رونمایی از شارژر ۶۰۰ کیلوواتی خودرو برقی ساخت داخل
پرداخت خسارت سریع به خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ
کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد
بانک‌ها می‌توانند نقش اساسی در اقتصاد کشور داشته باشند/ ۵۰ میلیارد دلار ارز در منازل
مسئولیت رفع نقص خودرو‌های مونتاژی بر عهده عرضه‌کننده است
کاهش نسبی دما در نواحی شرق و شمال شرق کشور
سقاب اصفهانی: عبور از بحران انرژی در گرو ایستادگی ملی است
در حمایت از تولید به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود + فیلم
آخرین اخبار
سقاب اصفهانی: عبور از بحران انرژی در گرو ایستادگی ملی است
کاهش نسبی دما در نواحی شرق و شمال شرق کشور
وزیر جهادکشاورزی: قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی بررسی می‌شود
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج و محورهای چالوس و هراز
پرداخت خسارت سریع به خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ
در داخل کشور مجموعا یک‌هزار و ۵۳۴ مگاوات برق وارد مدار شد/ رونمایی از شارژر ۶۰۰ کیلوواتی خودرو برقی ساخت داخل
ضرورت توزیع یارانه بصورت عادلانه به بخش کشاورزی
در حمایت از تولید به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود + فیلم
الزام مناطق آزاد به تدوین جداول تعرفه و ارتقاء سامانه‌های یکپارچه اقتصادی
بانک‌ها می‌توانند نقش اساسی در اقتصاد کشور داشته باشند/ ۵۰ میلیارد دلار ارز در منازل
کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد
دولت و مجلس بیش از ۵۰۰ همت بودجه برای خرید گندم اختصاص داده‌اند
قیمت گذاری سبوس از حالت توافقی خارج شد
تسریع در واگذاری اراضی به متقاضیان مسکن
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۹ اردیبهشت
هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید در صنایع کشور
۱۵هزار فروشگاه‌ زنجیره‌ای موظف به عرضه کالابرگ هستند/عرضه نایلکس به صورت رایگان و بر اساس نیاز مشتری
مسئولیت رفع نقص خودرو‌های مونتاژی بر عهده عرضه‌کننده است
پیشنهاد افزایش قیمت روغن خوراکی رد شد
تدوین سیاست‌های حمایتی دولت و شهرداری برای واحدهای مسکونی خسارت دیده تهران
اعزام ۱۰۵ هیات تجاری به خارج از کشور
نامگذاری آزادراه «حرم تا حرم» به نام آیت‌الله خامنه‌ای
۳۷۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی به مدار تولید بازگشت
فرصت ذخیره سازی ۱.۵ میلیون تن ذرت و ۱۲۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی
کمبودی در توزیع روغن و شکر نداریم/حبوبات ارزان شد
وزارت جهاد کشاورزی درباره کشت فراسرزمینی توضیح داد
میزان برق تحویلی به مشترکین انرژی‌بر از سال گذشته فراتر رفت
جریمه دیرکرد تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان در تمام شبکه بانکی بخشیده شد
پرداخت خسارت به خودرو‌های فاقد بیمه بدنه در جنگ رمضان بزودی
نرخ انواع ارز در ۱۹ اردیبهشت در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات