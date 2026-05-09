اعزام ۱۰۵ هیات تجاری به خارج از کشور

باشگاه خبرنگاران جوان- رویدادهای تجاری بهعنوان یکی از ابزارهای موثر دیپلماسی اقتصادی، تصویری از روند تحولات و دستاوردهای این حوزه ارائه میدهد؛ به بیان دیگر رویدادها و نمایشگاههای تجاری، بهعنوان بستری برای معرفی توانمندیهای تولیدی و صادراتی کشور، توسعه تعاملات بینالمللی و تسهیل دسترسی بنگاههای اقتصادی به بازارهای هدف، جایگاهی راهبردی در سیاستهای تجاری کشور دارند.
سازمان توسعه تجارت ایران بهعنوان مرجع صدورمجوز برگزاری رویدادها و نمایشگاههای داخلی سال گذشته مجوز ۸۳ نمایشگاه بینالمللی داخلی و پذیرش هیات تجاری را با تمرکز بر توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت حضور بنگاههای اقتصادی در بازارهای هدف، صادر کرد.
همچنین سازمان با اتکا به ماموریت قانونی خود، ساماندهی و راهبری رویدادها و نمایشگاههای تجاری را بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی توسعه تجارت خارجی سال گذشته نیز دنبال کرد. با همین رویکرد سال گذشته مجوز ۱۳۲ نمایشگاه بینالمللی خارجی را صادر کرد حمایت از برگزاری نمایشگاههای تخصصی بینالمللی خارجی، زمینهساز ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان داخلی و بازارهای هدف صادراتی شده است. این رویکرد، ضمن کمک به شناسایی فرصتهای جدید تجاری، امکان معرفی ظرفیتهای صنعتی، تولیدی و فناورانه کشور را در سطح منطقهای و جهانی فراهم میسازد.
در حوزه اعزام هیأتهای تجاری نیز، در این بازه زمانی ۱۰۵ مورد اعزام هیات تجاری به خارج از کشور موافقت شده است. این هیاتها به منظور شناسایی فرصتهای صادراتی، توسعه همکاریهای اقتصادی دوجانبه و چندجانبه و برقراری ارتباط مستقیم میان بنگاههای ایرانی و طرفهای خارجی صورت گرفته است که نقش مهمی در گسترش شبکه ارتباطات تجاری کشور داشتند.