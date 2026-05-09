با صدور حکمی از سوی رئیس سازمان صداوسیما، عباس انجام، مدیر دفتر نمایندگی سازمان در عراق شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - با صدور حکمی از سوی رئیس رسانه ملی؛ عباس انجام، مدیر دفتر نمایندگی سازمان در عراق شد. متن حکم پیمان جبلی به این شرح است:

«برادر گرامی جناب آقای عباس انجام
نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جناب‌عالی، به‌موجب این حکم به‌عنوان «مدیر دفتر نمایندگی سازمان در عراق» منصوب می‌شوید.

با عنایت به اهمیت راهبردی کشور عراق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین همسایگان جمهوری اسلامی ایران، وجود عتبات عالیات در زیست‌بوم فرهنگی و اعتقادی جهان تشیع و همچنین عمق پیوند‌های تاریخی، مذهبی، اجتماعی و تمدنی دو ملت، ضروری است با رویکردی هوشمندانه، فعال و تحول‌گرا، نسبت به بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های رسانه‌ای این حوزه اقدام نمایید.

انتظار می‌رود با تقویت دیپلماسی رسانه‌ای، تبیین مشترکات فرهنگی و دینی، انعکاس شایسته ظرفیت‌های آیینی به‌ویژه مناسبت‌های عظیم مذهبی همچون اربعین حسینی و ارتقای مرجعیت رسانه‌ای سازمان در منطقه، در تحقق مأموریت‌های محوله نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشید.

همچنین ضروری است در چارچوب سیاست‌ها و مقررات دفاتر نمایندگی، با شناخت دقیق از شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این کشور، نسبت به تولید و تأمین محتوای فاخر و اثرگذار برای شبکه‌های داخلی و برون‏مرزی سازمان، پوشش به‌هنگام، دقیق و حرفه‌ای اخبار و تحولات و نیز توسعه تعاملات رسانه‌ای با نهاد‌ها و فعالان رسانه‌ای آن کشور اهتمام ویژه ورزید.

از خداوند متعال توفیق شما را در پیشبرد اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق منویات رهبرمعظم انقلاب (مدظله‌العالی) مسئلت دارم.»

سیدعباس انجام دارای تحصیلات حوزوی و همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب است و ضمن آنکه سابقه تدریس، برنامه‌سازی تلویزیونی و رادیویی، تألیف کتب و مقالات و داوری مسابقات بین‌المللی قرآن کریم را در کارنامه خود دارد، پیش‌از‌این مدیر گروه غرب آسیا، مدیر شبکه عربی و افریقایی، مدیر شبکه الکوثر، مدیر معارف شبکه الکوثر معاونت برون‌مرزی و همچنین مدیر گروه تلاوت و نغمات و مدیر طرح و تأمین برنامه شبکه قرآن و معارف سیما نیز بوده است.

