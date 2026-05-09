مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی از بهره‌مندی ۲۶۴ هزار و ۶۰۱ خانوار، از نعمت گاز طبیعی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن - علیرضا شیخی مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی در گفت‌وگو با خبرنگار ما، اظهار کرد: از مجموع ۲۸۵۲ روستای آذربایجان‌غربی، ۲۵۶۳ روستا قابلیت گازرسانی دارند که از این تعداد، تاکنون ۲۰۷۴ روستا گازرسانی شده است.

 

وی افزود: در حال حاضر عملیات گازرسانی به ۱۷۸ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۰ هزار و ۹۴۱ خانوار در دست اجراست که با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، درصد بهره‌مندی خانوارهای روستایی به ۹۴ درصد افزایش خواهد یافت.

 

مدیرعامل شرکت گاز استان خاطرنشان کرد: همچنین ۲۹۶ روستای قابل گازرسانی دیگر در مرحله طراحی قرار دارند و ۲۸۹ روستا نیز به دلیل صعب‌العبور بودن یا پراکندگی جمعیت، غیرقابل گازرسانی تشخیص داده شده‌اند.

 

شیخی با بیان اینکه شهرستان‌های میاندوآب، نقده، اشنویه و چهاربرج به شهرستان‌های سبز آذربایجان‌غربی، تبدیل شده‌اند، افزود: همه‌ی روستاهای قابل گازرسانی این شهرستان‌ها‌پوشش داده‌ شده‌اند. 

 

وی ادامه داد: مجموع خانوار روستایی استان ۲۹۶ هزار و ۷۱ خانوار است که تاکنون ۲۶۴ هزار و ۶۰۱ آنها به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شده‌اند.

