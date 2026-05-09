حاشیه خشکی برگ های پسته، آفت گلوگاه انار و مگس میوه مدیترانه ای از جمله چالش ها در باغ های نی ریز است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - حسن دلاور سرپرست اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نيريز گفت: بهمنظور تقویت برنامههای پایش و مبارزه با آفات خسارتزا، کارشناسان ستادی شهرستان بههمراه کارشناس کلینیک گیاهپزشکی از باغهای شهرستان بازدید میکنند و وضعیت تلههای نصبشده و فعالیت آفات مورد نظر را مورد بررسی قرار میدهند.
او تصریح کرد: هدف از انجام این بازدیدهای میدانی، بررسی و ارزیابی تلههای نصبشده با هدف رصد و کنترل آفات مهم کشاورزی از جمله آفت گلوگاه انار و مگس میوه مدیترانهای اعلام شده است.
سرپرست اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نيريز افزود: در جریان بازدیدها وضعیت شیوع آفات، کارایی تلهها و نحوه اجرای عملیات پیشگیرانه مورد بررسی دقیق قرار میگیرد.
این کارشناس مسئول با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر باغها، بیان کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی و شرایط خاص منطقه، پایش مستمر تلهها و انجام اقدامات کنترلی بهموقع نقش مؤثری در جلوگیری از طغیان آفات و کاهش خسارات احتمالی دارد.
دلاور گفت: پای کار بودن کلینیک های گیاهپزشکی در کنار واحد حفظ نباتات و همکاری کشاورزان با مجموعه جهاد کشاورزی، کلید موفقیت در این امر است.
حاشیه خشکی برگ های پسته
حسن دلاور سرپرست اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نیریز همچنین گفت: حاشیه خشکی برگ پسته یکی از چالشهای جدی باغهای نیریز است که سالانه خسارتهای قابل توجهی به باغداران وارد میکند.
او بیان کرد: حاشیه خشکی برگها در باغهای پسته این شهرستان بهویژه متاثر از کاهش کیفیت و کمیت آبهای کشاورزی بروز میکند و بیتوجهی به این موضوع میتواند عواقب جدی به همراه داشته باشد.
او افزود: علائم این مشکل شامل سوختگی لبههای برگهاست و عواملی مانند شوری خاک، گرما، کمبود یا بیشبود عناصر غذایی، آفات و بیماریها از دلایل اصلی آن بهشمار میروند که در صورت رسیدگی نکردن، ممکن است برگهای زیادی بریزند و عملکرد باغ به شدت کاهش یابد.
او تأکید کرد: شوری یکی از مشکلات اساسی در مناطق پستهکاری است که میتواند به شدت عملکرد محصولات را کاهش دهد؛ در شرایط شوری، عناصر نامطلوبی مانند سدیم و کلر توسط ریشهها جذب میشود و در برگها تجمع مییابند که نتیجهاش حاشیه خشکی برگ پسته است.
این کارشناس توصیه کرد: در باغهای با آب و خاک شور، بهتر است از کود سولفات آمونیوم بهجای اوره استفاده کنیم، از مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی خودداری و بیشتر از کودهای اسیدی مانند هیومیک اسید استفاده شود و همچنین استفاده از کودهای زیستمحیطی میتواند در کاهش اثرات شوری مؤثر باشد.
دلاور همچنین به استفاده از مالچ (شن، پلاستیک وغیره) اشاره کرد و گفت: این کار علاوه بر صرفهجویی در مصرف آب و کاهش تبخیر، در کاهش اثرات شوری بر روی پسته نیز مؤثر است.
او بیانکرد: برای کاهش شوری در باغ پسته، بهترین زمان برای انجام آبشویی توأم با مواد اصلاحکننده خاک، دوره خواب زمستانی درختان است.
دلاور با اشاره به افزایش دما در فصل تابستان و تأثیرات منفی آن بر درختان پسته، تصریح کرد: تنش خشکی میتواند مشکل حاشیه خشکی برگها را تشدید کند و به ریزش برگها منجر شود.
او تأکید کرد: درختان پسته برای خنکسازی خود به تبخیر و تعرق روی میآورند، اما در شرایط خشکسالی، رطوبت خاک کاهش مییابد و این فرآیند به خوبی عمل نمیکند.
سرپرست اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نیریز اظهار کرد: برای جلوگیری از این مشکلات، باغداران باید ارقام مقاوم را انتخاب کنند و آبیاری منظم و بهموقع در طول فصل رشد را در نظر بگیرند؛ همچنین، محلولپاشی کودهای سیلیکونی (نظیر سیلیکات پتاسیم) در فصل گرما میتواند مقاومت برگها را افزایش دهد.
او در خصوص محلولپاشی در دماهای بالا هشدار داد و گفت: این کار میتواند به تبخیر آب و جمع شدن نمک روی برگها منجر شود که برای جلوگیری از برگسوزی، توصیه میشود مواد غذایی در غلظتهای کمتر و با دفعات بیشتر استفاده شود که بهترین زمان برای محلولپاشی اوایل صبح یا اواخر عصر است تا جذب مواد غذایی بهینه شود.
دلاور تأکید کرد: در دمای بیش از ۲۷ درجه سانتیگراد و زمانهای وزش باد یا بارندگی، بهتر است از محلولپاشی خودداری کنیم تا از بروز عارضه حاشیه خشکی برگها جلوگیری به عمل آید.