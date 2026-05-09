فرمانده انتظامی ساوه از دستگیری ۷ نفر به اتهام ارتباط با شبکه‌های معاند در ساوه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی جمالی، فرمانده انتظامی شهرستان ساوه پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به دستگیری ۷ نفر به اتهام ارتباط با شبکه‌های معاند در ساوه گفت: اقدامات موفق پلیس در رصد اطلاعاتی منجر به شناسایی و دستگیری هفت نفر شد که اقدام به ارسال اطلاعات و همکاری با شبکه معاند و ضد ایرانی می‌کردند.

وی افزود: در یک عملیات موفقیت آمیز اطلاعاتی و انتظامی، هفت نفر وابسته به گروه‌های متخاصم که اقدام به ارسال تصاویر موقعیت حضور نیرو‌ها و مکان‌های نظامی و انتظامی، امداد و نجات، ایست و بازرسی و... به شبکه‌های معاند می‌کردند، بازداشت و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

جمالی تصریح کرد: امنیت پایدار امنیتی مردم محور و با مشارکت مردمی است چراکه مردم و اعتماد اجتماعی مهمترین سرمایه نیروی انتظامی است بنابراین از شهروندان درخواست داریم تا هرگونه فعالیت مشکوک را با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی در برخورد با مخلان امنیت کشور به هیچ عنوان مماشات ندارد و با قاطعیت تمام برخورد خواهد نمود، باید توجه داشت که استفاده از تجهیزات و برقراری ارتباطات غیرقانونی تحت هر عنوانی ممنوع بوده و با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد.

منبع: تسنیم

برچسب ها: دستگیری جاسوس ، رسانه های معاند
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
مرتبط اصلی با شبکه های معاند اونیه که تخم را به ۶۰۰ رسانده و ۲۰۷ لگن را ۳ میلیارد و این جوانها را عاصی و ناامید و معترض
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
تخم مرغ نخور و دوچرخه سوار شو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
دستگیر نکنید به بهانه درگیری با فرار مورد هدف قرار بدهید جهنمی شوند این افراد بی ناموس ترین وبی شرفترین وحیوانارین درشگل انسان هستند اینها حتی بخاواده خود هم رحم نمی کنند
