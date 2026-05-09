باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی جمالی، فرمانده انتظامی شهرستان ساوه پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به دستگیری ۷ نفر به اتهام ارتباط با شبکههای معاند در ساوه گفت: اقدامات موفق پلیس در رصد اطلاعاتی منجر به شناسایی و دستگیری هفت نفر شد که اقدام به ارسال اطلاعات و همکاری با شبکه معاند و ضد ایرانی میکردند.
وی افزود: در یک عملیات موفقیت آمیز اطلاعاتی و انتظامی، هفت نفر وابسته به گروههای متخاصم که اقدام به ارسال تصاویر موقعیت حضور نیروها و مکانهای نظامی و انتظامی، امداد و نجات، ایست و بازرسی و... به شبکههای معاند میکردند، بازداشت و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.
جمالی تصریح کرد: امنیت پایدار امنیتی مردم محور و با مشارکت مردمی است چراکه مردم و اعتماد اجتماعی مهمترین سرمایه نیروی انتظامی است بنابراین از شهروندان درخواست داریم تا هرگونه فعالیت مشکوک را با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی در برخورد با مخلان امنیت کشور به هیچ عنوان مماشات ندارد و با قاطعیت تمام برخورد خواهد نمود، باید توجه داشت که استفاده از تجهیزات و برقراری ارتباطات غیرقانونی تحت هر عنوانی ممنوع بوده و با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد.
منبع: تسنیم