باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - سایت «championat» ازبکستان گزارش داد: فدراسیون فوتبال ایران قصد دارد درباره امنیت تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ با فیفا گفت‌و‌گو کند. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، اعلام کرد که قرار است به صورت مستقیم با جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا دیدار و درباره مسائل امنیتی مربوط به تیم ملی ایران در جام جهانی مذاکره کند.

تاج تأکید کرد که ایران شروط مشخص و سخت‌گیرانه‌ای را برای حضور در این مسابقات مطرح خواهد کرد و شرکت تیم ملی در رقابت‌ها به اجرای این شروط بستگی دارد.

او گفت: ما خواسته‌ها و انتظارات خود را به فیفا اعلام خواهیم کرد. اگر آنها بتوانند این موارد را اجرا کنند، قطعاً در مسابقات حضور پیدا می‌کنیم. اما اگر تضمینی برای حل این مسائل وجود نداشته باشد، هیچ‌کس حق ندارد به ما یا اصول و ساختار نظام‌مان توهین کند.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران همچنین تأکید کرد که موضوع فقط به امنیت جسمی بازیکنان مربوط نمی‌شود، بلکه احترام به جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از مسائل مهم در این زمینه است.