رئیس پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: انحراف به چپ یک دستگاه پژو پارس در محور بهبهان ـ رامهرمز و برخورد با پژو ۴۰۵ به جان‌باختن ۶ نفر منجر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «احمد کرمی اسد»؛ رئیس پلیس راه راهور فراجا با تشریح جزئیات یک تصادف دلخراش در استان خوزستان گفت: ساعت ۵:۲۰ صبح امروز ۱۹ اردیبهشت‌ماه، در محور بهبهان ـ رامهرمز، برخوردی شدید میان دو دستگاه خودروی پژو پارس و پژو ۴۰۵ رخ داد که متأسفانه ۶ کشته برجای گذاشت.

وی افزود: براساس تصاویر ثبت‌شده توسط دوربین نظارتی مستقر در محل حادثه و همچنین بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس راه، مشخص شد خودروی پژو پارس در حالی که در مسیر خود در حال حرکت بوده، ناگهان به سمت چپ منحرف شده و وارد خط عبوری مقابل می‌شود، اتفاقی که احتمال بسیار زیاد ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی راننده بوده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در لحظه ورود پژو پارس به لاین مقابل، یک دستگاه پژو ۴۰۵ سفید در حال تردد بوده که به دلیل فاصله کم و ناگهانی بودن انحراف، راننده آن هیچ فرصتی برای انجام واکنش مؤثر یا جلوگیری از برخورد نداشته و دو خودرو به صورت شاخ‌به‌شاخ با یکدیگر برخورد می‌کنند.

سردار کرمی اسد ادامه داد: شدت این برخورد به حدی بود که هر دو خودرو بلافاصله دچار انفجار و آتش‌سوزی شدند. در این حادثه، ۴ سرنشین پژو پارس (مقصر) در صحنه جان باختند و ۲ سرنشین پژو ۴۰۵ نیز به شدت مجروح شدند که پس از انتقال توسط نیرو‌های اورژانس به مرکز درمانی، به دلیل شدت جراحات وارده فوت کردند.

وی با تأکید بر اهمیت تصاویر ضبط‌شده از این سانحه اظهار کرد: فیلم کامل حادثه به‌وضوح نشان می‌دهد راننده پژو پارس تا پیش از وقوع حادثه، در طول مسیر حرکت عادی داشته و هیچ عامل بیرونی یا مانع خاصی در مسیر مشاهده نمی‌شود، اما خودرو به تدریج به سمت چپ متمایل شده و وارد مسیر مقابل می‌شود، موضوعی که نشان می‌دهد کاهش سطح هوشیاری راننده چگونه می‌تواند تنها در چند ثانیه یک فاجعه جبران‌ناپذیر رقم بزند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: حتی اگر خودروی مقابل نیز در مسیر حضور نداشت، خروج خودرو از جاده و تلاش ناگهانی راننده برای بازگرداندن وسیله نقلیه به مسیر اصلی، به احتمال فراوان منجر به واژگونی شدید خودرو می‌شد و باز هم حادثه‌ای سنگین رخ می‌داد.

سردار کرمی اسد با اشاره به افزایش سفر‌ها در فصل بهار و در آستانه سفر‌های تابستانی گفت: شرایط آب‌وهوایی مناسب، سرسبزی جاده‌ها و افزایش تمایل مردم به سفر، موجب بالا رفتن حجم تردد در محور‌های برون‌شهری کشور شده است، اما رانندگان باید توجه داشته باشند که ادامه رانندگی در شرایط خستگی، خواب‌آلودگی، کاهش تمرکز، سرعت غیرمجاز یا استفاده از وسیله نقلیه دارای نقص فنی، می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

وی از رانندگان خواست در طول سفر از توقفگاه‌ها و امکانات بین‌راهی برای استراحت استفاده کرده و در صورت احساس کوچک‌ترین نشانه خستگی یا کاهش تمرکز، از ادامه رانندگی خودداری کنند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان خاطرنشان کرد: این حادثه نشان داد که در برخی مواقع، حتی استقرار گسترده تیم‌های پلیس در جاده‌ها نیز نمی‌تواند مانع وقوع سانحه شود، چرا که مهم‌ترین عامل کنترل وسیله نقلیه، هوشیاری و آمادگی کامل راننده است، موضوعی که باید بیش از هر زمان دیگری مورد توجه رانندگان قرار گیرد.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
پراید یک میلیارد و دویست هزار تومان بهتر از این نخواهد بود
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۵:۰۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
عجیبه پشت ۴۰۵ قبل از تصادف دو بار نور بالا میزنه انگار میگه خلوط جاده برو دیگه. بیچاره ۴۰۵ هم داشت مسیر خودشو میرفت . پژو پارس هم که انگار شد عجل معلق. ۴۰۵ هیچ کاری نتونست بکنه. خدا رحمتشون کنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
طلب صبر برای بازماندگان 🖤🖤🖤
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
کلا باید جاده های دوطرفه جمع بشوند تا دیگر کسی که می‌خوابد خودش گشته شود عامل گشته شدن دیگران نشوند
