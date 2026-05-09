فرماندار بندرلنگه ضمن رد ادعای حمله به قایق های صیادی در نزدیکی عمان گفت: آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ساعاتی پیش برخی پایگاه‌های خبری و کانال‌های فضای مجازی، مطلبی را به نقل از فواد مرادزاده، فرماندار شهرستان بندرلنگه منتشر کردند که در آن ادعا شده بود جنگنده‌های آمریکایی در حمله‌ای به ۶ فروند قایق صیادی متعلق به اهالی بندرمعلم در نزدیکی بندر خصب عمان، ۶ نفر مفقود و ۶ نفر دیگر مجروح شده‌اند و مجروحان نیز به بیمارستانی در عمان منتقل شده‌اند.

در همین رابطه، فواد مرادزاده، فرماندار بندرلنگه ضمن رد ادعا‌های مطرح‌شده اظهار داشت: آنچه به نقل از بنده در برخی رسانه‌ها منتشر شده، کذب است و هیچ‌گونه آمار و اطلاعات رسمی و تأییدشده‌ای در خصوص وقوع چنین حمله‌ای از سوی مراجع ذی‌ربط اعلام نشده است.

وی تأکید کرد: بدیهی است که هرگونه اطلاع‌رسانی درباره جزئیات حوادث احتمالی، آمار و وضعیت شناور‌ها و ملوانان، صرفاً پس از تأیید نهایی و از طریق منابع رسمی استانداری هرمزگان و فرمانداری شهرستان بندرلنگه منتشر خواهد شد.

فرماندار بندرلنگه در پایان از کلیه رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی خواست پیش از انتشار هرگونه خبر، از صحت و سقم اطلاعات اطمینان حاصل کنند و از بازنشر مطالب تأییدنشده که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، جداً خودداری نمایند.

منبع:تسنیم

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
ناشناس
۱۷:۱۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
کلا شمازیاد تکذیب میکنید
۱
۱۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
ناشناس
۱۶:۱۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
امریکا هر غلطی میخاد داره‌میکنه یه بلایی سر ناوها بیارید بوسیله غواص ها
۹
۳
Iran (Islamic Republic of)
کریم
کریم
۱۴:۵۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
وقتی تکذیب میشه حتما بدونید یک چیزی بوده
۳
۲۸
