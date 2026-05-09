باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت گاز مایع ۱۱ کیلویی غیر یارانه‌ای نیز ۳۳۸ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده است.

سالاری معاون بازرگانی شرکت پخش فراورده‌های نفتی منطقه هرمزگان گفت: قیمت نهایی یارانه‌ای گاز مایع ۲۵ کیلوئی ۳۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان، گاز مایع ۳۳ کیلوئی ۴۳۲ هزار و ۴۰۰ تومان و گاز مایع ۴۵ کیلوئی ۵۸۹ هزار ۷۰۰ تومان، گاز مایع ۵۰ کیلوئی ۶۵۵ هزار و ۲۰۰ تومان است.

وی گفت: قیمت نهایی غیر یارانه‌ای گاز مایع ۲۵ کیلوئی ۷۶۴ هزار و ۴۰۰ تومان، گاز مایع ۳۳ کیلوئی ۱ میلیون و ۹۵ هزار تومان و گاز مایع ۴۵ کیلوئی ۱ میلیون و ۳۷۷ هزار و ۲۰۰ تومان، گاز مایع ۵۰ کیلوئی ۱ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۴۰۰ تومان است.

معاون بازرگانی شرکت پخش فراورده‌های نفتی منطقه هرمزگان گفت: افزایش قیمت برای جبران هزینه‌های جانبی و خدمات توزیع حمل و نگهداری بوده است.