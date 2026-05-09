باشگاه خبرنگاران جوان - بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی امروز در حاشیه آیین بزرگداشت مقام استاد و سرآمدان آموزشی، درباره نحوه برگزاری امتحانات اظهار کرد: تعیین وضعیت حضوری یا مجازی بودن امتحانات بر عهده شورای امنیت کشور (شاک) است. این شورا خطاب به مسئولان از جمله وزیر علوم و بنده اعلام کرده است که در شرایط جنگ، دانشگاهها باید بهصورت مجازی فعالیت کنند.
وی افزود: بنابراین هیچیک از دانشگاهها نمیتوانند بهصورت خودسرانه این وضعیت را تغییر دهند، مگر اینکه شورای امنیت کشور تصمیم جدیدی اعلام کند. در حال حاضر مبنا، برگزاری مجازی امتحانات است و اگر این شورا تصمیم دیگری اتخاذ کند، بهسرعت اجرا خواهد شد.
برنامه دانشگاه برای سناریوهای احتمالی
رنجبر در پاسخ به پرسشی درباره سناریوهای احتمالی در صورت عدم برگزاری آزمون سراسری یا تغییر شرایط آموزشی گفت: برای این موضوعات تمهیداتی اندیشیده شده است. اگر این موارد را از قبل پیشبینی نکرده باشیم، امکان مدیریت شرایط وجود نخواهد داشت.
وی تأکید کرد: جلسات متعددی در هفته گذشته برگزار شده و تصمیماتی اتخاذ شده است. این موضوع در جلسه کمیسیون دائمی که فردا برگزار میشود مطرح خواهد شد و پس از آن برای تصویب به هیئت امنا خواهد رفت.
افزایش حقوق و وضعیت شهریهها
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی درباره افزایش حقوق کارکنان و اعضای هیئت علمی گفت: تصمیمگیری اولیه در این زمینه پیش از شرایط جنگی مطرح شده بود، اما پس از آن نیز جلسات ادامه یافت و روند بررسی متوقف نشد.
وی افزود: احتمال دارد اجرای مصوبات به اردیبهشتماه نرسد، زیرا فرآیند تصویب در هیئت امنا و صدور احکام برای حدود ۴۵ هزار استاد و کارمند زمانبر است، بنابراین پیشبینی ما این است که اجرای آن در خردادماه انجام شود.
رنجبر همچنین درباره شهریهها گفت: تاکنون تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده و موضوع باید در هیئت امنا بررسی و تصویب شود. در حال حاضر هیچ تغییری نسبت به سال گذشته اعمال نشده است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاستهای حمایتی از نخبگان علمی اشاره کرد و گفت: هدف ما حمایت از اساتید برتر در ترازهای بینالمللی است تا بتوانند آثار علمی ارزشمندی تولید کنند.
وی افزود: ایدههایی مشابه جایزه نوبل اسلامی یا جایزه مصطفی در دانشگاه آزاد اسلامی مورد توجه بوده و در دوره شهید دکتر تهرانچی نیز بر این موضوع تأکید شده بود که حمایتها باید در سطح تراز جهانی انجام شود.
رنجبر خاطرنشان کرد: این مأموریت به پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی سپرده شده تا زمینه حمایت هدفمند از سرآمدان علمی فراهم شود.
توسعه طرحهای حمایتی از سرآمدان و فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، با اشاره به استمرار برنامههای حمایتی از نخبگان علمی و آموزشی این دانشگاه گفت: با وجود شرایط ناشی از جنگ و برخی کندیهای مقطعی، روند اجرای برنامهها در حوزه سرآمدان آموزشی، پژوهشگران و فرهیختگان همچنان ادامه دارد.
وی افزود: این موضوع همچنان برقرار است و ما در دانشگاه آزاد اسلامی برای سرآمدان آموزشی، پژوهشگران نمونه و فرهیختگان برنامههای مشخصی داریم. همزمان با سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی، جشنواره فرهیختگان نیز برگزار خواهد شد و در این چارچوب برای پژوهشگران نمونه و اساتید برتر تسهیلات و برنامههای حمایتی ویژهای در نظر گرفته شده است.
توسعه نیروگاههای خورشیدی در واحدهای دانشگاهی
رنجبر در بخش دیگری از سخنان خود به طرحهای دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه انرژی اشاره کرد و اظهار کرد: موضوع نیروگاههای خورشیدی در دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شده و در حال توسعه است. البته در مقطعی بهدلیل شرایط ناشی از جنگ، برخی از برنامهها با کندی مواجه شد، اما این موضوع اکنون مجدداً در دستور کار قرار گرفته و بهصورت رسمی در حال اجراست.
وی تأکید کرد: این اقدامات از جمله مواردی است که دانشگاه باید به آن توجه ویژه داشته باشد، زیرا از یک سو موضوع افزایش حقوق و هزینهها مطرح است و از سوی دیگر باید از توقف پروژههای درآمدزا جلوگیری شود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه این دانشگاه هیچگونه وابستگی به بودجه دولتی ندارد، گفت: ما حتی یک ریال بودجه دولتی نداریم و تمامی منابع دانشگاه بهصورت کاملاً درونزا تأمین میشود؛ بنابراین باید در اجرای پروژهها دقت شود تا روند درآمدزایی دانشگاه دچار اختلال نشود.
وی افزود: به همین دلیل در مقطعی برخی پروژهها از جمله توسعه پنلهای خورشیدی با کندی مواجه شد، زیرا نگرانیهایی درباره شرایط جنگی و احتمال آسیب به زیرساختها وجود داشت. اما اکنون مجدداً برنامهریزی شده و روند اجرای آن از سر گرفته شده است.
رنجبر با اشاره به نشستهای برگزارشده در این زمینه گفت: دو هفته پیش جلسهای با حضور معاون وزیر نیرو و همکاران ایشان برگزار شد و در آن درباره توسعه نیروگاههای خورشیدی در واحدهای دانشگاهی گفتوگو و توافقات اولیه انجام شد.
وی ادامه داد: برنامه ما این است که در مرحله نخست در حدود ۱۰۰ واحد دانشگاهی، هر واحد سه مگاوات ظرفیت تولید انرژی خورشیدی داشته باشد. این روند بهتدریج به ۲۰۰ مگاوات و سپس ۳۰۰ مگاوات خواهد رسید.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: چشمانداز ما در این حوزه رسیدن به ظرفیت ۲۰۰۰ مگاوات است که در صورت تحقق، دانشگاه آزاد اسلامی میتواند نقش مهمی در تأمین انرژی و کاهش فشار بر شبکه برق کشور ایفا کند.
وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به آمار شهدای دانشگاه آزاد اعلام کرد: این دانشگاه تاکنون ۱۲۲ شهید دانشجویی تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است.
وی همچنین از شهادت چهار استاد در «جنگ رمضان»، دو کارمند و دو دانشآموز در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.
آمار شهدای دانشگاه آزاد اسلامی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه ارائه این آمار هم اندوهبار و هم مایه افتخار است، گفت: متأسفانه شهادت عزیزانمان برای ما جانکاه است و موجب اندوه فراوان میشود، زیرا افراد ارزشمندی را از دست دادهایم، اما در عین حال باعث افتخار دانشگاه آزاد اسلامی است که شهدا را تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کردهایم.
وی افزود: ما تاکنون ۱۲۲ شهید دانشجویی تقدیم نظام کردهایم. همچنین در جنگ رمضان چهار استاد شهید داشتیم که البته اگر اساتید جنگ ۱۲ روزه را نیز اضافه کنیم تعداد بیشتر میشود که در رأس آنها شهید دکتر طهرانچی قرار دارد.
رنجبر ادامه داد: علاوه بر این، دو کارمند خدوم و دو دانشآموز نیز در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی به شهادت رسیدهاند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به خسارات وارده به این مجموعه گفت: حدود ۲۱ مکان از دانشگاه آزاد اسلامی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم مورد حمله دشمن پلید و خبیث آمریکایی–صهیونیستی قرار گرفت که خسارات زیادی به همراه داشت.
وی اظهار کرد: بخشی از این موضوع بهدلیل آنکه برخی مراکز ما، از جمله آزمایشگاهها، آسیب دیده بودند، در جریان جنگ رسانهای نشد تا موجب خوشحالی دشمن نشود، اما در آینده فیلمها و مستندات آن منتشر و درباره آنها توضیح داده خواهد شد.
منبع: ایسنا