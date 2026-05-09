برخورد قاطع با افزایش خودسرانه قیمت اقلام اساسی در استان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با تأکید بر برخورد بدون اغماض با هرگونه افزایش غیرقانونی قیمت اقلام اساسی از جمله روغن خوراکی، برنج و مرغ گفت: در صورت احراز تخلف، با متخلفان طبق قانون برخورد بازدارنده خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - ایرج عزیزی  اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های مردمی و انجمن‌های مرتبط، برخی مراکز عرضه عمده و خرده اقدام به گران‌فروشی اقلام اساسی و ضروری کرده‌اند که این موضوع در دست بررسی قرار دارد.

وی افزود: چنانچه افزایش غیرقانونی قیمت‌ها احراز و کشف شود، پرونده تخلف تشکیل و برابر مقررات با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به نقش دستگاه‌های ناظر تصریح کرد: مراجع دولتی ناظر و تأمین‌کننده در کمیسیون‌های مربوطه، در صورت لزوم و متناسب با نرخ تورم، افزایش قیمت‌ها را اعمال می‌کنند و هرگونه اقدام خارج از این چارچوب از سوی عرضه‌کنندگان، تخلف محسوب می‌شود.

عزیزی خاطرنشان کرد: نظارت بر بازار با جدیت ادامه دارد و با هرگونه افزایش خودسرانه قیمت‌ها برخورد قاطع و بازدارنده انجام خواهد شد.

منبع تعزیرات حکومتی استان 

