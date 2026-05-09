باشگاه خبرنگاران جوان  - رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: از شب شنبه تا پیش از ظهر دوشنبه (۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت)، وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک در شهرستان های زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند پیش‌بینی می‌شود.

علی ملاشاهی توصیه کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت شده و از ماسک استفاده شود. همچنین، با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی، دقت لازم صورت گیرد. کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تدابیر لازم را جهت محافظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی بیندیشند.

منبع  اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان

برچسب ها: وزش باد ، هواشناسی
