باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - احد آزادی‌خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درمورد تأمین کالا‌های اساسی در کشور گفت: از سال‌های قبل، مدل‌هایی را درمورد نهاده‌ها و کالا‌های اساسی و ذخایر استراتژیک داشته‌ایم و با توجه به این که بیش از ۲ ماه کشور ما با جنگ نابرابر ترکیبی روبه‌رو بوده است و علیه هر کشور دیگری چنین جنگی انجام می‌شد طبیعتاً شرایط آن در کالا‌های اساسی و ذخایر استراتژیک خاص می‌شد، امّا به لطف خدا از آن جایی که از قبل از جنگ، پیش‌بینی‌هایی توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی و شرکت‌های وابسته به آن انجام شد در طول این مسیر، کمبود کالایی احساس نشد و این مسئله بسیار مهمی است.

آزادی‌خواه ادامه داد: با توجه به این که ذخایر استراتژیک کشور تقریباً بین ۶-۵ ماه را تأمین می‌کرد از همین ذخایر استفاده کردیم و واردات هم، همچنان ادامه داشت و هیچ کمبودی احساس نشد و پس از گذشت این مدت، تدابیر ما برای آینده به این شکل است.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: از سال‌های قبل، عمده‌ترین نیاز ما برای واردات گندم بوده است که به طور سالانه، ۱۲ میلیون تن گندم نیاز داریم و امسال به لطف خدا و بارندگی‌های خوبی که در کشور رخ داد پیش‌بینی ما این است که بیش از ۱۲ میلیون تن گندم را از گندمکاران داخلی خریداری کنیم و دولت و مجلس بیش از ۵۰۰ همت بودجه را برای خرید گندم اختصاص داده‌اند.

آزادی‌خواه ادامه داد: اساسی‌ترین کالایی که نیاز داریم در داخل کشور تأمین می‌شود و نیاز به واردات نداریم و در حوزه نهاده‌ها مثل ذرت، کنجاله و جو که از موارد اساسی برای تأمین پروتئین هستند عمده نیازمندی‌های ما از کشور‌هایی است که روابط ما با آن کشور‌ها خوب است. در نتیجه، واردکنندگان ما بدون هیچ مشکلی در حال واردات هستند و مسیر آن باز است و برای آینده به منظور تأمین پروتئین و گوشت سفید و قرمز و نهاده‌ای که برای تولید نیاز است مشکلی وجود ندارد.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: یکی از اهداف دشمن در جنگ، ذخایر استراتژیک بوده است تا قحطی و کمبود کالا به وجود بیاید، امّا به دلیل تدابیر اندیشیده شده هیچ مشکلی در این خصوص به وجود نیامد و در حال حاضر، ذخایر استراتژیک ما پاسخگوی نیاز‌های چند ماه آینده کشور هستند و نه در تأمین ارز در بانک مرکزی و نه در حوزه نیاز، مشکلی وجود ندارد.

آزادی‌خواه افزود: برای موضوع قیمت، دولت و مجلس و قوه قضاییه برنامه‌های دقیقی را شروع کرده‌اند.