باشگاه خبرنگاران جوان-ملیپوشان فوتبال ایران از صبح امروز، کار خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ با آغاز فاز چهارم تمرینات در مرکز ملی فوتبال ادامه دادند. این دوره از تمرینات که تا زمان اعزام به اردوی ترکیه ادامه خواهد داشت، بخشی از برنامهریزی دقیق کادرفنی برای رسیدن به اوج آمادگی است.
در نخستین جلسه این مرحله، بازیکنان از ساعت ۱۱:۳۰ در ساختمان پک گرد هم آمدند. پس از انجام حرکات نرمشی و گرم کردن، تمرینات قدرتی با هدف افزایش توان بدنی و آمادگی جسمانی آغاز شد که حدود یک ساعت به طول انجامید. این بخش از تمرینات، مقدمهای برای کارهای تخصصی عصر امروز بود.
تمرین عصرگاهی (شنبه) در زمین چمن شماره یک مرکز ملی برگزار شد و تمرکز اصلی آن بر روی کارهای تاکتیکی و تمرینات گروهی بود تا هماهنگی و انسجام تیمی تقویت شود.
شایان ذکر است که امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، به دلیل حضور در مراسم قرعهکشی نوزدهمین دوره جام ملتهای آسیا که امشب در ریاض عربستان برگزار میشود، در تمرینات امروز حضور نداشت.