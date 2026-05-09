قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران

باشگاه خبرنگاران جوان؛ احمد کاظمی - با جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران و استفاده هوشمند کشور از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی رها شده خود در تنگه هرمز منطبق بر حقوق بین الملل، متغیر‌های جدیدی برای تقویت بازدارندگی در مقابل متجاوزان ایجاد شد و پیوند امنیت ایران با امنیت انرژی، اقتصادی و مالی جهان آشکار گردید.

 می‌توان گفت تنگه هرمز و در کنار آن، حاکمیت یمن بر تنگه باب المندب، تنها یکی از مواهب ژئوپلیتیکی ایران و محور مقاومت می‌باشد و همچنان کد‌های ژئوپلیتیکی فعال نشده جدیدی وجود دارد که می‌تواند در آینده مفروض، بالفعل شوند. یکی از آنها منطقه قفقاز جنوبی، همان خانه تاریخی، تمدنی و فرهنگی ایرانیان است که در اذهان هموطنان با اساطیر عرفانی، ادبی و دینی کوه‌های قاف و نیز حسرت تاریخی جدایی این سرزمین با تقدیم ۲۰۰ هزار شهید و زخمی در جنگ‌های ایران و روسیه تزاری شناخته می‌شود.

اگر کلان ویژگی‌های ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی تنگه هرمز را بعنوان دلیل اهمیت راهبردی آن برای ایران و نقشش را در ایجاد بازدارندگی در زمان صلح و مجازات دشمن در زمان جنگ در نظر بگیریم، می‌توان گفت در یک رویکرد مقایسه‌ای، قفقاز جنوبی که مرز‌های  منحصر بفرد و طولانی آبی و خاکی با ایران دارد، از همان مزیت‌های تنگه هرمز برخوردار است. این موضوع در سه مولفه مشابه میان تنگه هرمز و قفقاز جنوبی قابل ارزیابی است:
اولین مولفه اهمیت تنگه هرمز، نقش آن در تامین انرژی بویژه نفت و گاز برای بسیاری از کشور‌های جهان در آسیا و اروپا می‌باشد، بطوری که در کنار سایر اقلام راهبردی، عبور حدود ۲۵درصد از نفت و بیش از ۲۰درصد از گاز طبیعی جهان از این تنگه در سایه امنیت پایدار ایرانی صورت می‌گرفت.

در حال حاضر از طریق خطوط لوله قفقاز جنوبی بویژه تاپو تاناپ، سالانه بیش از ۱۳ میلیارد متر مکعب گاز به ۱۶ کشور اروپایی صادر می‌شود که چشم انداز آن با افزایش انتقال انرژی از قزاقستان و ترکمنستان تصاعدی می‌باشد؛ به همین دلیل اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲تفاهمنامه شراکت راهبردی انرژی با جمهوری آذربایجان برای افزایش سالانه صادرات گاز به بیش از ۲۰ میلیارد متر مکعب امضاء کرد. به این موضوع، باید خطوط لوله انتقال نفت از قفقاز را نیز افزود.

دومین مولفه اهمیت و حساسیت تنگه هرمز برای ایران به عنوان شاهراه ترانزیت انرژی، استقرار زیرساخت‌های مختلف انرژی، صنعتی، تجاری، مالی و سایبری در کشور‌های حاشیه خلیج فارس توسط آمریکا، انگلستان و نیز اروپا در کنار پایگاه‌های نظامی است که آسیب پذیری آنها در جنگ تحمیلی سوم عیان شد. جمهوری نفت خیز آذربایجان در قفقاز با سرمایه گذاری انجام شده در سه دهه اخیر، میزبان صد‌ها زیرساخت متعلق به آمریکا، رژیم اسرائیل و انگلستان بوده است.

زیرساخت‌های انرژی منطقه از جمله در دریای کاسپین و خطوط لوله انتقال، عمدتا در انحصار «بریتیش پترولیوم» انگلستان، شورون و اکسونموبیل آمریکا و رژیم اسرائیل می‌باشند که در کنار زیرساخت‌های تجاری، آی تی و نظامی مانند صنایع مونثاژ پهپاد، ده‌ها میلیارد دلار ارزش دارند. در واقع پس از خلیج فارس و سواحل تنگه هرمز، قفقاز نزدیک‌ترین کانون سرمایه گذاری آمریکا و متحدانش به ایران است که دامنه آن در قالب «مسیر ترامپ»، در حال افزایش می‌باشد که خود گویای عدم درک دولتمردان منطقه از پیامد‌های نظم پساجنگ است.

سوم؛ مانند تنگه هرمز نقش ترانزیتی قفقاز صرفا به انتقال انرژی محدود نمی‌شود. قفقاز بویژه در جریان نسل کشی دو ساله غزه و پس از آن در قالب کریدور شمالی از «قزاقستان پیوسته به طرح آبراهام»، جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه محور انتقال ارزاق، مصالح و کالا‌های لجستیکی به اسرائیل می‌باشد. بر همین اساس نیز می‌توان قفقاز را «تنگه هرمز دوم ایران» خواند؛ بویژه اینکه اگر هدف، اعمال فشار بر آمریکا و رژیم اسرائیل باشد، قفقاز از جهاتی مزیت‌های بیشتری دارد، چراکه جمهوری آذربایجان بعنوان متحد رژیم اسرائیل که بنوعی نقش امارات در خلیج فارس را در قفقاز ایفاء می‌کند؛ از طریق خط لوله باکو- تفلیس –جیحان بیش از ۶۰ درصد نفت این رژیم را تامین و در عین حال میزبان پایگاه‌های غیررسمی آن می‌باشد.

تاسیسات انرژی در جمهوری آذربایجان در حال حاضر تنها «تاسیسات ثابت فرامرزی» تامین نفت و سوخت مورد نیاز رژیم اسرائیل می‌باشند. از این رو، کارت قفقاز را می‌توان از جمله کارت‌های ژئوپلیتیکی آتی ایران در صورت از سرگیری جنگ و عدم پذیرش شروط ایران از سوی محور تجاوز دانست.

*گارشناس ارشد مسائل قفقاز

برچسب ها: ایران ، تنگه هرمز ، جنگ رمضان ، قفقاز ، قفقاز جنوبی ، اسرائیل
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
باید منطقه از لوث وجود هرچه اراذل و اوباش است پاکسازی شود مقاله بسیار جالب و قابل اجرایی بود.‌
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
سنگ بزرگ علامت نزدنه
Iran (Islamic Republic of)
..
۱۷:۳۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
کاری به محتوای خبر ندارم فقط خواستم بگم چرا لوگوی هوش مصنوعی ادیت عکس جیمینی رو پاک نکردی و اینکه تو خبرگزاریتون یعنی کسی رو ندارید ادیت کنه عکس براتون؟
Iran (Islamic Republic of)
محمود
۱۷:۳۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
از نظر موقعیت ژئوپلیتیکی ما خیلی گزینه ها داریم که استفاده نمیکردیم علیه دشمنان اگر از سالیان قبل از این ظرفیت های مهم و بالقوه کشور استفاده میکردیم یقین بدانید هیچ کشوری جرات تحریم ایران را نداشتند .
بنظر من ما نباید همانند تیم فوتبال مون از همان ابتدا حالت تدافعی داشته باشیم و بعد از خوردن گل بفکر حمله بیفتیم .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
شما فعلا همین تنگه را محکم نگه دارید خواهشا قفقاز را ول کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
سنگ بزرگ علامت نزدن است 👌
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
چجوریه که آذربایجان میتونه نفت و گاز استخراج کنه ولی ایران با این همه دبدبه و کبکبه فقط نگاه میکنه
یعنی امکان استخراج برای ایران وجود نداره؟؟!!
واقعا جای یه علامت سوال گنده اینجا خالیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
جیگر اروپا اونجا سرمایه گذاری کرده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
بهتره می گفتی اروپا تو ایران نفوذی گذاری کرده
Iran (Islamic Republic of)
سیداحمد
۱۶:۱۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
دورد بر رزمندگان با غیرت و مرگ بروطن فروش بی غیرت دلار بگیر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ارزش قفقاز رو امام شهید می‌دانست اما دولت گوشش به این حرفا نبود و خیلی راحت اجازه داد این منطقه مهم تا حدودی از دست بره.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اذربایجان قطر و امارات بحرین نیست . هدف اسراعیل هم همین است که ایران به اذربایجان حمله کند و بشیند تماشا کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
جاش برسه اونم میزنیم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت پرو =دزدی آشکار
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت پرو=افزایش شفافیت ، قیمت را کاهش دهید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
دریای خزر نه کاسپین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
درستش کاسپین است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
خواب بودید که گذرگاه زنگزور از چنگمان رفت ، تازه بیدار شدید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
خیلی هم عالی. از همه ظرفیت های کشور استفاده کنید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
آذربایجان باید به آغوش یران برگردد ملتها هرگز ازهمه جدا نمی شوند
