باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمدرضا عباسی فرمانده یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و بلوچستان، از اجرای طرح ضربتی مقابله با قاچاق چوب، ذغال و فرآوردههای فرعی جنگلی و مرتعی در سطح استان خبر داد.
وی اظهار داشت: این طرح در راستای دستورالعمل ابلاغی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و با هدف تشدید اقدامات حفاظتی، افزایش پایش عرصههای منابع طبیعی و مقابله با قاچاق چوب و فرآوردههای جنگلی، از تاریخ ۲۵ فروردینماه به مدت دو هفته در سطح استان اجرا شد.
سرهنگ عباسی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی، افزایش بارندگیها و سوءاستفاده برخی متخلفان از کاهش نسبی تردد در برخی مناطق، نیروهای یگان حفاظت با آمادگی کامل و در تعامل با دستگاههای انتظامی، قضایی، سپاه، بسیج و سایر نهادهای مرتبط، نسبت به اجرای گسترده طرح اقدام کردند.
وی ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، تعداد ۴۹ فقره ایست و بازرسی در مسیرهای ورودی و خروجی شهرها، روستاها و نقاط هدف برپا و همچنین ۱۰۷ فقره گشتزنی حفاظتی در عرصههای جنگلی و مرتعی استان انجام شد. همچنین ۱۲ مورد بازدید از نجاریها و محلهای دپوی چوب در دستور کار قرار گرفت.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تصریح کرد: مأموران یگان حفاظت موفق به کشف ۱۰ تن چوب قاچاق در شهرستان زاهدان شدند که شامل ۸ تن چوب تاغ و ۲ تن چوب بنه بوده است. همچنین در ادامه اجرای طرح، کورههای غیرمجاز تولید ذغال در شهرستانهای دلگان و راسک شناسایی و معدومسازی شد.
وی با تأکید بر استمرار اقدامات حفاظتی خاطرنشان کرد: حفاظت از عرصههای منابع طبیعی و مقابله با سودجویان و قاچاقچیان چوب، از اولویتهای اصلی یگان حفاظت بوده و اجرای گشتهای مستمر، پایش میدانی و برخورد قانونی با متخلفان با جدیت ادامه خواهد داشت.
منبع ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و بلوچستان