باشگاه خبرنگاران جوان - بهمن عبدی مدیرکل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، با اشاره به برنامه چندساله این معاونت برای ارزان‌سازی هزینه‌های ازدواج، اظهار داشت: تلاش ما این است که با استفاده از ظرفیت برند‌های ملی و برندسازی اجتماعی تحت عنوان «دوستار جوان» و «دوستار خانواده»، بخشی از بار اقتصادی از دوش خانواده‌ها برداشته شود. این طرح که پیش از این با همکاری اصناف خرد آغاز شده بود، امسال به سطح برند‌های ملی گسترش یافته است.

وی افزود: طبق این تفاهمنامه، زوج‌های جوان می‌توانند از ابتدای هفته ازدواج (۲۶ اردیبهشت تا ۳ خرداد) با مراجعه به مراکز تسهیل ازدواج در ادارات کل استانی وزارت ورزش و جوانان، معرفی‌نامه دریافت کنند. با در دست داشتن این معرفی‌نامه، متقاضیان به کانتر‌های ویژه‌ای که در این دو مجموعه بزرگ لوازم خانگی پیش‌بینی شده، هدایت می‌شوند.

مدیرکل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در خصوص مزایای این طرح تصریح کرد: برای معرفی‌شدگان تسهیلات اعتباری خرید لوازم خانگی در نظر گرفته شده که مبلغ آن بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان متغیر است. این همکاری گامی هر چند کوچک، اما موثر در تأمین امکانات اولیه زندگی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای تشکیل خانواده است.

عبدی خاطرنشان کرد: پایش رضایت مشتری و تحقق انتظارات جوانان از اولویت‌های ما برای تداوم این همکاری‌هاست و انشاءالله این آغازی برای ورود سایر مجموعه‌های اقتصادی به حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و کمک به ازدواج جوانان خواهد بود.

منبع: میزان