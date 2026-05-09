سایت آمریکایی آکسیوس که پیوند تنگاتنگی با لابی صهیونیستی در آمریکا دارد، این روزها به منبع تولید دروغ و اخبار جعلی درباره جنگ میان ایران و آمریکا تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آکسیوس در عرض ۱۹ روز، پنج بار گزارش داد که توافق با ایران قریبالوقوع است و هیچ توافقی حاصل نشد. اما چرا همین روایت مدام از سوی یک خبرنگار منتشر میشود؟ نام او باراک راوید است؛ فردی با منابع عمیق در کاخ سفید و دستگاه اطلاعاتی رژیم اسرائیل. هر بار که دولت آمریکا نیاز دارد به ایران فشار وارد کند یا بازار نفت را جابهجا کند، ظاهرا تماس با راوید برقرار میشود. آیا او در حال گزارش خبر است یا انتقال یک پیام؟
حدود ۲۱ دقیقه پیش از اعلامیه ۲۰ آوریل درباره ایران، بالغ بر ۷۶۰ میلیون دلار موقعیت فروش استقراضی روی نفت ثبت شد. چه کسی از قبل خبر داشت؟ روز سهشنبه هفته گذشته ترامپ عملیات دریایی در تنگه هرمز را متوقف کرد و بازارها صعود کردند. اما روز سهشنبه حتی یک کشتی آمریکایی هم از تنگه عبور نکرد. ایران میگوید ما هنوز حتی شروع هم نکردهایم. آیا این شبیه یک توافق است؟ هر بار که این خبرهای درزکرده منتشر میشود، قیمت نفت افت میکند و بازار آتی صعود میکند و هر بار هم هیچ توافقی امضا نمیشود. از خودتان بپرسید چه کسانی از اینکه بازار باور کند توافق نزدیک است، سود میبرند.
واکنش جالب قالیباف به جعلیات آکسیوس
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه ایکس پیرامون دروغ پراکنیهای آکسیوس نوشت: «عملیات «رفقا به من اعتماد کنید» شکست خورد، حالا دوباره به روند همیشگی انتشار اخبار جعلی آکسیوس بازگشتند.» رئیس مجلس در واکنش به اخبار جعلی آکسیوس درباره مذاکرات، این اخبار را بخشی از عملیات روانی آمریکاییها پس از شکست سنگین آنها در عملیات نظامی در تنگه هرمز دانست. رسانه آکسیوس که مرجع اصلی انتشار فیکنیوزهای کاخ سفید است با الهام از کلمه انگلیسی Faux به معنای دروغ یا جعلی از سوی قالیباف فاکسیوس لقب گرفت.
باراک راوید کیست؟
اما نویسنده اکثر گزارشهای دروغ آکسیوس در مورد مخاصمه میان ایران و آمریکا، باراک راوید است. او یک صهیونیست است و یونیفرم نظامیاش را درآورده و جلیقه خبرنگاری پوشیده تا با یک خبر فوری دروغین بالغ بر ۱۰ دلار از قیمت جهانی نفت دود شود؛ کاری که هزاران ناو و موشک آمریکایی از پس آن برنیامدند. ایران و آمریکا در آستانه توافق هستند! باراک راوید، خبرنگار آکسیوس چهارشنبه در خبری فوری مدعی توافق میان ایران و آمریکا شد، اتفاقی که باعث شد افزایش قیمت نفت که با تلاش شهدای نیروی دریایی به دستاوردی راهبردی تبدیل شده بود با کاهشی جدی روبهرو و قیمت جهانی نفت به زیر صد دلار برسد.
افزایش قیمت نفت اتفاقی است که دشمن با هزاران روش نظامی توان مقابله با آن را نداشت اما باراک راوید با یک گزارش به اصطلاح اختصاصی در آکسیوس با آن مقابله کرد. خبری که روز چهارشنبه ۱۰ دلار از قیمت نفت را در بازارهای جهانی به آتش کشید. البته ساعاتی بعد از گزارش کذب آکسیوس، تکذیبیههای منتشرشده در ایران قیمت نفت را به مدار قبلی خود بازگرداند. آکسیوس و باراک راوید، در تمام پیچهای تاریخ یک سال اخیر از روزهای درگیری جنگ تا مذاکرات پیش از آن، همین نقش را بازی کردهاند.
هر زمان مقاومت اسلامی در میدان نبرد پیروز میشود یا هر زمان مذاکرهکنندگان ایرانی دست برتر را پیدا میکنند، ناگهان یک خبر فوری از راه میرسد. پرسش اصلی اینجاست و آن اینکه این خبرنگار صهیونیست چگونه به این حجم از اطلاعات محرمانه و منابع آگاه در کاخ سفید دسترسی دارد؟ پاسخ را نه در دانشکدههای خبرنگاری، که در پادگانهای جاسوسی ارتش رژیم صهیونیستی باید جستوجو کرد. هاسبارا، نام برنامه دیپلماسی عمومی رژیم اسرائیل است که از طریق واحد ۸۲۰۰ آمان و سایر واحدها انجام میشود و شامل جنگشناختی، کارزار اطلاعاتی، عملیات روانی و کمپینهای ویروسی مجازی است.
شبهرسانه آکسیوس یکی از بازیگران اصلی پروژه هاسبارا رژیم صهیونیستی محسوب میشود. در خطوط خبری ضدایرانی که در ابعاد وسیع در رسانههای غربی نشر و بازنشر میشوند، میتوان ردپایی از آکسیوس را پیدا کرد. باراک راوید به عنوان خبرنگار آکسیوس از افسران اصلی واحد ۸۲۰۰ و پروژه هاسبارا است. آکسیوس در دوره اخیر تمرکز ویژهای روی موضوع ایران پیدا کرده است؛ این شبهرسانه در این عرصه کاملا در خط رویکرد آمریکایی- صهیونیستی گام برمیدارد و هدفش ایجاد ناامنی ادراکی و جنگ شناختی و ایجاد اضطراب مزمن جمعی در میان مردم ایران است. در واقع، آکسیوس، بازوی اصلی عملیات روانی و جنگشناختی آمریکا و اسرائیل علیه ایران محسوب میشود.
در خلال دو جنگ تحمیلی اخیر، خبرسازیهای آکسیوس علیه ایران بسیار زیاد و متکثر بود. این شبهرسانه در خلال این دو جنگ تحمیلی، به کرات خبرهای جعلی و دروغ در مورد فرآیند جنگ به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا و علیه ایران مخابره کرد. البته این رسانه پیش از جنگ ۱۲ روزه نیز در چندین نوبت، مطالب غیرواقعی را منتشر کرده بود؛ از جمله حمله جنگندههای اسرائیل به منطقه پارچین که خبری کاملا ساختگی و جعلی بود.
منبع: روزنامه آگاه