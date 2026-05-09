مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از محکومیت ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی برای نصب و بهره برداری غیرمجاز ماینر خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن - حسین نجف زاده مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما، گفت: پرونده نصب و بهره برداری غیرمجاز از هفت دستگاه ماینر به ارزش ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

وی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط ماینر های کشف شده متخلف را به پرداخت ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی ماینرها محکوم کرد.

نجف زاده گفت: ماموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان ماینرهای کشف شده را در پی اخبار و اطلاعات واصله از یک خانه باغ کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی درخاتمه ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی،قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش نمایند.

برچسب ها: ماینر غیرمجاز ، تعزیرات حکومتی
