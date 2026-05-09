باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان در نشست شورای فرهنگ عمومی استان تهران که با حضور حجتالاسلام والمسلمین حسن ابوترابیفرد، امام جمعه موقت تهران، در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تهران حدود یکپنجم مصرف کالاهای اساسی کشور را به خود اختصاص داده و با توجه به ظرفیتهای اقتصادی، بازرگانی و ارتباطات بینالمللی فعالان اقتصادی استان، این ظرفیت وجود دارد که بخشی از نیازهای اساسی استان بهصورت مستقیم و پایدار تأمین شود.
عضو هیات دولت افزود: با اقدامات صورت گرفته در حوزه بندر خشک تهران و مرز ریلی استان، امکان ورود کالا از نقاط مختلف دنیا به تهران فراهم خواهد شد.
استاندار تهران با بیان اینکه تهران رینگ مرکزی توزیع کالا در کشور محسوب میشود، عنوان کرد: کاهش هزینه حملونقل در قیمت تمامشده کالاهای اساسی اثرگذار است و انتقال کالاهایی مانند گندم و نهادههای دامی از مسیر ریلی بهجای حمل جادهای، علاوه بر کاهش هزینهها، در پدافند غیرعامل و ایجاد مسیر مطمئن و پایدار تأمین کالا نیز نقش مهمی دارد.
معتمدیان ادامه داد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه زیرساختهای ریلی و بندر خشک، علاوه بر تأمین پایدار کالاهای اساسی، در کاهش قیمت تمامشده و تقویت ثبات بازار مؤثر خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت واحدهای تولیدی استان تهران گفت: بخش قابل توجهی از نیازهای کشور توسط واحدهای تولیدی داخلی تأمین میشود، اما برخی واحدها به دلیل خسارتها، کمبود نقدینگی و افزایش هزینهها با مشکلاتی مواجه شدهاند و دولت در تلاش است با برنامهریزی و حمایت، از بروز چالش در حوزه تولید و اشتغال جلوگیری کند.
استاندار تهران در پایان تأکید کرد: مقابله با گرانفروشی، احتکار، کمفروشی و اخلال در بازار خط قرمز دولت و حاکمیت است و از هفته جاری نظارتها در سطح استان تهران تشدید خواهد شد.