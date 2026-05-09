باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت کشور بحرین در بیانیهای که خبرگزاری رسمی این کشور «بنا» منتشر کرد، مدعی شد، نیروهای امنیتی موفق به شناسایی یک سازمان مرتبط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و تفکر «ولایت فقیه» شدهاند.
در این بیانیه اعلام شده که ۴۱ نفر از اعضای اصلی این تیم بازداشت شدهاند و روند تحقیقات و اقدامات قضایی علیه آنها ادامه دارد.
مقامهای بحرینی همچنین مدعی شدند، این پرونده در ارتباط با اتهامهایی نظیر «ارتباط با طرفهای خارجی» و «همدلی با تجاوز ایران» تشکیل شده است.
وزارت کشور بحرین اعلام کرد، عملیات امنیتی و تحقیقات برای شناسایی دیگر افراد مرتبط با این پرونده همچنان ادامه دارد و در صورت اثبات ارتباط افراد دیگر، اقدامات قانونی علیه آنها انجام خواهد شد.
همزمان، منابع و فعالان بحرینی گزارش دادند نیروهای امنیتی رژیم آلخلیفه چند روحانی شیعه از جمله «جمیل العالی»، «محمود العالی»، «رضی القفاص» و «جاسم المؤمن» را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردهاند.
بر اساس این گزارشها، خانوادهها و نزدیکان بازداشتشدگان تاکنون از محل نگهداری و وضعیت آنها اطلاعی دریافت نکردهاند. برخی فعالان بحرینی نیز این بازداشتها را دارای ابعاد سیاسی و طایفهای توصیف کردهاند.
رژیم آل خلیفه طی سالهای گذشته بارها اتهامهای بیپایه و اساسی را درباره ارتباط گروههای مخالف بحرینی با جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است؛ ادعاهایی که ایران قاطعانه آنها را رد و دخالت در امور داخلی بحرین را تکذیب کرده است.
گفتنی است از ابتدای تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی با همراهی کشورهای منطقه به ایران، موجی از فشارهای سیاسی به شهروندان بحرینی تحت اتهامات واهی همراهی و همدلی با ایران به راه افتاده است.
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هفته گذشته در نشست خبری با خبرنگاران در یک موضعگیری رسانهای با تقبیح رویکرد مقامات بحرین در اعمال مجازاتهای ضد بشری علیه مردم اصیل بحرین، از جمله سلب تابعیت از آنها، خاطرنشان کرد: اقدام حکومت بحرین در سلب تابعیت شهروندان بحرینی به بهانه همدلی با جمهوری اسلامی ایران و ابراز تنفر از جنایات آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران، نقض فاحش حقوق بشر و نشانه رویکرد تبعیضآمیز حاکمان این کشور در قبال مردم خود است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خاطرنشان کرد: حکومت بحرین نمیتواند با این فضاسازیها اذهان افکار عمومی این کشور و منطقه را از مسئولیت مستقیم خود در حمایت و همراهی با متجاوزان آمریکایی ـ اسرائیلی علیه ملت ایران منحرف کند.