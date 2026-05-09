دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نگرانی‌های داوطلبان کنکور درباره نحوه تأثیر سوابق تحصیلی، به ویژه پایه یازدهم، هرگونه شایعه مبنی بر تغییر ناگهانی قوانین برای امسال را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمع خبرنگاران و در حاشیه مراسم تجلیل از سرآمدان آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در خصوص تأثیر معدل پایه یازدهم، هیچ تصمیم جدیدی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته نشده است. ملاک عمل، همان مصوبه سال ۱۳۹۹ شورا است که بر اساس آن، سوابق تحصیلی (از جمله پایه یازدهم) به صورت «تأثیر قطعی» در نتیجه نهایی کنکور اعمال می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: «این موضوع کاملاً شفاف و از قبل اعلام شده است. داوطلبان و خانواده‌ها باید بدانند که قواعد بازی تغییر نکرده و آنچه از قبل ابلاغ شده، لازم‌الاجراست. بنابراین، صحبت‌هایی مبنی بر مثبت شدن یا تغییر ماهیت تأثیر معدل یازدهم برای امسال، پایه و اساس رسمی ندارد و مصوبه قبلی کماکان پابرجاست.»

وی گفت: افتخارآفرینی تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی برای ملت شادی‌آفرین است، معتقد بودم اگر آمریکا در را ببندد، باید از پنجره وارد شد.

خسروپناه گفت: وظیفه داریم از ظرفیت ورزش برای تقویت روحیه ملی استفاده کنیم. وقتی موضوع اعزام تیم ملی به آمریکا مطرح شد، بعضی مسئولان مخالف بودند، من معتقد بودم اگر آمریکا در را ببندد، باید از پنجره وارد شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با اشاره به اهمیت جایگاه علمی و تربیتی اساتید، بر ضرورت توجه رسانه‌ها به معرفی و قدردانی از این قشر تأکید کرد.

وی گفت: در جامعه امروز، الگو‌های نوجوانان و جوانان عمدتاً چهره‌های هنری و ورزشی‌اند؛ این امر اشکالی ندارد، اما نباید نقش معلمان و استادان که محور توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی کشورند، کم‌رنگ شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: رسانه‌ها باید بیش از گذشته شأن و جایگاه معلم و استاد را برجسته کنند، چرا که الگو‌های واقعی توسعه، مربیان و استادانی هستند که آینده کشور را می‌سازند.

خسروپناه با تاکید بر لزوم رفع مشکلات معیشتی استادان دانشگاه گفت: انشالله افزایش حقوقی که برای استادان دانشگاه وزارت علوم در نظر گرفته شده، برای استادان دانشگاه آزاد هم در نظر گرفته می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود:برای پاسداشت علمی استاد باید آزمایشگاه‌های ملی با برترین امکانات ایجاد شود.

منبع: صدا و سیما

برچسب ها: شورای عالی انقلاب فرهنگی ، تاثیر معدل در کنکور
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
مطمئنی تا کنکور 11 همیها هستید
😂😂😂🤣🤣🤣
ناشناس
۱۷:۲۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
آره چرا مثبت کنید؟
چرا یک ذرررره آرامش بدین به دانش آموزا و کنکوریایی که از همه جا ضربه میخورن
از سنجش ضربه میخورن از آموزش پرورش ضربه میخوردن از دست شما چرا نخورن؟
کاش یک کمی میفهمیدید کنکوریا چی میکشن
ناشناس
۱۶:۲۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
تمام عالم و آدم و نمایندگان مجلس می گویند تأثیر پایه یازدهم مثبت باشد این یک نفر خلاف هم نظر می‌دهد که
بگوید من رئیس هستم
ناشناس
۱۶:۱۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
مرغ یک پا دارد!!
آخه با این وضعیت که شرایط خاص کشور
نبود زیرساخت لازم که هنوز امتحانات پایه یازدهم و دوازدهم
به صورت نهایی برگزار نشده این چه کاری هستش؟
پارسال مثبت بود امسال هم مثبت کنید
ناشناس
۱۵:۲۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
سلام خواهش میکنم تأثیر یازدهم رو مثبت کنید و دوازدهم رو قطعی بزارید
نمیشه ۱۶ درس با فرجه نهایتا یک یا دو روزه اونم دو پایه باهم امتحان داد
یکتا
۱۴:۴۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
مثبت کن جان عزیزت تاثیر یازدهم،چرا آخه انقدر همه چی رو به ضرر روح و روان آدم وضع میکنیددد
