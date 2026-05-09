باشگاه خبرنگاران جوان - بسیاری از دعواهای تلخ میان خواهر و برادرها در بزرگسالی، ریشه در همان رقابت‌های ساده دوران کودکی دارد. روان‌شناسان و متون دینی می‌گویند اگر این رقابت‌ها مدیریت نشوند، می‌توانند در سال‌های بعد به اختلاف‌های عمیق حتی بر سر ارث و میراث تبدیل شوند.

اختلاف میان خواهر و برادرها پدیده‌ای تازه نیست. تقریباً در همه فرهنگ‌ها و خانواده‌ها، کودکان بر سر اسباب‌بازی، توجه والدین یا جایگاه خود در خانواده با یکدیگر رقابت می‌کنند. بسیاری از این اختلاف‌ها با بزرگ‌تر شدن افراد فروکش می‌کند، اما در برخی خانواده‌ها همین رقابت‌ها در بزرگسالی به شکل شدیدتری بروز می‌یابد؛ گاهی حتی به درگیری‌های طولانی‌مدت بر سر ارث و دارایی خانواده منتهی می‌شود. پژوهش‌های روان‌شناسی و همچنین آموزه‌های اسلامی نشان می‌دهند که این تعارض‌ها اغلب ریشه‌های عمیق روانی و خانوادگی دارند.

ریشه‌های روان‌شناختی رقابت خواهر و برادری

یکی از مهم‌ترین عوامل، رقابت خواهر و برادری یا Sibling Rivalry است؛ مفهومی که در روان‌شناسی رشد به‌طور گسترده بررسی شده است. مطالعات منتشرشده در مجلات علمی مانند Journal of Family Psychology نشان می‌دهد کودکان از سال‌های اولیه زندگی برای جلب توجه، محبت و منابع خانواده با یکدیگر رقابت می‌کنند. این رقابت در بسیاری از موارد طبیعی است، اما اگر مدیریت نشود می‌تواند به احساس بی‌عدالتی و رنجش‌های عمیق تبدیل شود.

نقش تبعیض والدین در شکل‌گیری کینه‌های دیرپا

پژوهشگران معتقدند یکی از مهم‌ترین عواملی که رقابت میان فرزندان را به دشمنی تبدیل می‌کند، احساس تبعیض است. اگر کودکان تصور کنند که والدین به یکی از فرزندان توجه یا محبت بیشتری دارند، این احساس می‌تواند سال‌ها در ذهن آنان باقی بماند. حتی در بزرگسالی نیز برخی افراد روابط خود با خواهر و برادر را از دریچه همان خاطرات دوران کودکی می‌بینند.

وقتی خاطرات کودکی دوباره زنده می‌شوند

پژوهش‌های دانشگاهی در حوزه روابط خانوادگی نشان داده‌اند که خاطرات دوران کودکی، حتی اگر سال‌ها از آن گذشته باشد، می‌تواند در شکل‌گیری روابط بزرگسالی تأثیر بگذارد. در بسیاری از موارد، یک رویداد حساس مانند تقسیم ارث باعث می‌شود احساسات قدیمی دوباره فعال شود؛ احساساتی مانند حسادت، رقابت یا این تصور که «همیشه حق با او بوده است».

ارث؛ پول یا سنجش ارزش و محبت؟

موضوع ارث تنها یک مسئله اقتصادی نیست. برای بسیاری از افراد، ارث نمادی از جایگاه و ارزش آنان در خانواده است. اگر فردی احساس کند سهم او کمتر از دیگران است یا عدالت رعایت نشده، ممکن است این موضوع را نشانه‌ای از کم‌اهمیت بودن خود در نگاه خانواده تعبیر کند. همین برداشت می‌تواند اختلاف‌های قدیمی را تشدید کند.

چرا اختلاف‌های مالی میان خواهر و برادرها شعله‌ور می‌شود؟

در بسیاری از خانواده‌ها، اختلاف دیدگاه درباره نحوه تقسیم دارایی‌ها وجود دارد. برخی معتقدند باید ارث کاملاً برابر تقسیم شود، در حالی که برخی دیگر باور دارند فردی که بیشتر از والدین مراقبت کرده یا مسئولیت بیشتری داشته، باید سهم بیشتری دریافت کند. این تفاوت نگاه‌ها گاهی به تنش‌های جدی میان اعضای خانواده منجر می‌شود.

فشارهای اقتصادی و حساسیت بیشتر بر سر دارایی

در دهه‌های اخیر، افزایش قیمت دارایی‌هایی مانند مسکن باعث شده ارث اهمیت مالی بیشتری پیدا کند. در چنین شرایطی، حتی اختلاف‌های کوچک می‌تواند به درگیری‌های طولانی‌مدت یا پرونده‌های حقوقی تبدیل شود. جامعه‌شناسان معتقدند در بسیاری از کشورها، اختلاف بر سر ارث یکی از مهم‌ترین دلایل قطع رابطه میان خواهر و برادرها در بزرگسالی است.

آموزه‌های اسلامی درباره حسادت و عدالت در خانواده

در منابع اسلامی نیز به مسئله رقابت و حسادت میان خواهر و برادرها توجه شده است. در احادیث و متون اخلاقی اسلامی بر عدالت والدین میان فرزندان تأکید فراوانی شده است. پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه وآله) در روایتی توصیه می‌کند که والدین در رفتار و محبت میان فرزندان عدالت را رعایت کنند، زیرا تبعیض می‌تواند زمینه کینه و دشمنی را فراهم کند.

داستان یوسف؛ نمونه‌ای از رقابت خانوادگی

یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های رقابت میان برادران در قرآن، داستان حضرت یوسف است. در این داستان، حسادت برادران نسبت به محبت پدرشان به یوسف باعث می‌شود آنان تصمیم بگیرند او را از میان بردارند. بسیاری از مفسران این روایت را هشداری درباره پیامدهای خطرناک حسادت خانوادگی می‌دانند.

نقش شفافیت والدین در جلوگیری از اختلاف

کارشناسان خانواده تأکید می‌کنند که شفافیت در مسائل مالی می‌تواند از بسیاری از اختلاف‌های آینده جلوگیری کند. داشتن وصیت‌نامه روشن، توضیح تصمیم‌های مالی به فرزندان و رعایت عدالت در هدایا و کمک‌ها در زمان حیات والدین، از عواملی است که احتمال درگیری میان فرزندان را کاهش می‌دهد.

گفت‌وگو؛ راهی برای جلوگیری از کینه‌های ماندگار

روان‌شناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش تعارض میان خواهر و برادرها، گفت‌وگو و حل سوءتفاهم‌هاست. اگر اعضای خانواده بتوانند درباره احساسات قدیمی و نگرانی‌های خود صحبت کنند، احتمال تبدیل اختلاف‌ها به دشمنی‌های طولانی‌مدت کمتر می‌شود. در نهایت، اختلاف میان خواهر و برادرها پدیده‌ای طبیعی است، اما زمانی خطرناک می‌شود که رقابت‌های حل‌نشده دوران کودکی با مسائل مالی بزرگسالی ترکیب شود. در چنین شرایطی، یک اسباب‌بازی کوچک در گذشته می‌تواند سال‌ها بعد به دعوایی بزرگ بر سر میراث خانوادگی تبدیل شود؛ دعوایی که گاهی نه فقط دارایی، بلکه پیوندهای خانوادگی را نیز از بین می‌برد.

منبع: فارس