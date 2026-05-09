فرماندار بابلسر برای برخورد با نانوایان متخلف این شهرستان ضرب الاجل تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - قربانعلی ولی‌زاده درجلسه وبیناری ستاد تنظیم بازار با تأکید بر لزوم گره‌گشایی از مشکلات معیشتی مردم گفت: ساعت پخت نانوایی‌ها، زمان تعطیلی، جلوگیری از کم‌فروشی و خارج‌فروشی آرد باید به صورت شبانه‌روزی و با جدیت رصد شود. 

او افزود: هیچ عذری در خصوص کوتاهی در نظارت بر نان که قوت غالب مردم است، پذیرفته نیست و فرمانداری مستقیماً برعملکرد بازرسان در سطح شهرستان نظارت خواهد کرد.

ولی زاده در ادامه گفت: ما موظف هستیم با تمام توان برای حل مشکلات مردم گام برداریم. در این مسیر، بازاریان منصفی داریم که همواره در کنار ما بوده‌اند؛ ما نه تنها در تقابل با آنها نیستیم، بلکه هدفمان حمایت و همراهی با کسبه منصف و شریف است تا شأن و جایگاه آنان حفظ شود.

او با اشاره به ضرورت برخورد با اقلیت غیرمنصف در بازار ،افزود: باید صفِ بازاریان خدوم را از کسانی که با بی‌انصافی به معیشت مردم لطمه می‌زنند جدا کرد. نظارت‌های ما دقیق و جدی خواهد بود تا اجازه ندهیم عده‌ای معدود، فضای بازار را ملتهب کنند.

فرماندار بابلسر گفت: نظارت بر نانوایی‌ها اولویت جدی ماست. متأسفانه گزارش‌هایی از تخلفات در نانوایی‌های آزادپز به گوش می‌رسد که به هیچ وجه قابل گذشت نیست. چیزی به نام نان اجباری کنجدی یا نان با طعم‌های زعفرانی و روغنی در نانوایی‌های دولتی و آزادپز (بدون درخواست مشتری) نداریم.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
با این سهمیه بندی و کارتی کردن نان هم قاچاق آره رونق گرفته. هم متصدیان نانوایی با خرید تعداد زیادی کارت بانکی از معتادان اقدام به دزدی و قاچاق آرد می‌کنند.
هز نانوایی میانگین روزی دو ملیون تومن آرد میفروشن.
