باشگاه خبرنگاران جوان - براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ۱۴۰۳ در ردیف خوراکیها و آشامیدنیها ۱۱۳.۸ درصد افزایش را نشان میدهد. این عدد برای خوراکیها ۱۱۲.۵ درصد، نان و غلات ۱۴۰ درصد، روغن و چربیها ۲۱۹ درصد، پنیر، شیر و تخممرغ ۱۱۶.۸ درصد و... بوده است. این تورم ۳ رقمی بدون بروز پیامدهای جنگ و آسیبهای آن به صنایع بالادستی، بوده و برای ۳ ماهه دوم سال ۱۴۰۵ نرخ تورم مواد غذایی قطعا عدد بزرگتری خواهد بود.
در پی پیشنهاد افزایش قیمت روغن از سوی انجمن صنفی روغن نباتی ایران به دلیل افزایش نرخ تولید، این موضوع از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان رد شد.
قرار بود به منظور جبران هزینه خرید روغن خام از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه، نرخ فروش انواع محصولات روغن خانوار از ۱۰ تا ۱۶ درصد و انواع محصولات صنف و صنعت از ۵ تا ۱۶ درصد افزایش پیدا کند که منتفی است.