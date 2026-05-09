باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، ساماندهی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نوبت دوم دانش‌آموزان در دوره‌های تحصیلی ابتدایی، اول متوسطه و در دروس غیر نهایی دوره دوم متوسطه برای دانش آموزان مدارس روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران، داوطلبان آزاد در شاخه‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش را به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.

بر اساس این گزارش، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دوره ابتدایی به صورت غیرحضوری و مطابق آیین‌نامه ارزشیابی کیفی توصیفی و نیز شواهد و مستندات عملکرد دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی، توسط معلم مربوط و با نظارت مدیر مدرسه انجام خواهد شد.

همچنین طبق این بخشنامه؛ ارزشیابی در درس‌های داخلی و غیرنهایی نوبت دوم، با مجوز شورای تأمین استان/منطقه، با اولویت «حضوری» و رعایت اصل پراکندگی دانش‌آموزان و عدم تلاقی و تجمیع پایه‌ها برگزار شود و در صورت عدم موافقت شورای مذکور، ارزشیابی به صورت «غیرحضوری» و بر اساس مستندات عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان خواهد بود.

نحوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دروس کارگاهی و عملی شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش و دروس تربیت بدنی در تمام دوره‌های تحصیلی (همچنین دروس آزمایشگاه علوم تجربی، آمادگی دفاعی، درس کارگاه کارآفرینی و تولید در دوره متوسطه نظری) در تمامی رشته‌ها و پایه‌ها بر اساس بخشنامه ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ است.

همچنین در صورت عدم امکان بهره برداری از فضای مدرسه برای برگزاری آزمون حضوری، استفاده از سایر اماکن مانند فضا‌های ورزشی، پرورشی و ... با مجوز ستاد آزمون استان/ منطقه بلامانع است.

گفتنی است؛ اعتراض دانش‌آموزان به نتایج ارزشیابی غیرحضوری، در شورای مدرسه بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد.

منبع: وزارت آموزش و پرورش