رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: تجمعات شبانه در سراسر کشور متعلق به نظام و انقلاب است و تعلق به افراد یا جریانات خاصی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه شورای فرهنگ عمومی استان تهران روز ۱۹ اردیبهشت به ریاست حجتالاسلام والمسلمین ابوترابی و با حضور معتمدیان استاندار تهران و اعضای این شورا برگزار شد.
در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به حضور باشکوه و به تعبیر مقام معظم رهبری، " معجزه گون" مردم در تجمعات میادین گفت: لازم است این حضور تاریخی و جلوههای ویژه آن مستندسازی و در تاریخ ایران و اسلام ثبت و ماندگار شود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: این تجمعات و حضور متعلق به نظام و انقلاب است و تعلق به افراد یا جریانات خاصی ندارد، لذا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی براساس وظیفه ذاتی و انقلابی با تولید محتوا و شعار روزانه در جهت برگزاری مطلوب مراسم تلاش دارد.
حجتالاسلام والمسلمین محمودی، به سالگرد شهادت آیتالله رئیسی و شهدای خدمت و دهه ولایت و امامت و ۱۴ و ۱۵ خرداد اشاره کرد و از مسئولان و صاحبنظران درخواست کرد که ضمن ارائه پیشنهادات و نظرات و برگزاری برنامهها و مراسم ویژه جهت بزرگداشت این مناسبتهای تلاش گردد.
عضو شورای فرهنگ عمومی استان تهران نقش رسانه در تمام حوزهها خصوصا فرهنگ را بسیار تاثیرگذار دانست و گفت: بارها گفته شده استان تهران نیازمند تاسیس مرکز صدا و سیمای استان است تا از وضعیت فعلی نجات یابد.