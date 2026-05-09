باشگاه خبرنگاران جوان-محسن سمیعزاده سرپرست فدراسیون ورزشهای آبی درباره آخرین وضعیت بازسازی استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی پس از حمله دشمن به سالن ۱۲ هزار نفری آزادی اظهار کرد: پس از حمله وحشیانه دشمن به سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران، استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی که در مجاورت این سالن قرار دارد نیز دچار آسیبهای جدی شد.
وی افزود: موج انفجار باعث شد بیش از ۸۰ درصد شیشههای بیرونی و جایگاه تماشاگران این استخر آسیب ببیند. همچنین در طبقه پایینی مجموعه که ورزشکاران بیشتر از آن استفاده میکردند، تمامی شیشهها شکسته یا از جای خود خارج شده بود.
سرپرست فدراسیون ورزشهای آبی خاطرنشان کرد: اتاقهای مجاور استخر قهرمانی که ورزشکاران از آنها بهعنوان رختکن و محل استراحت استفاده میکردند نیز بهشدت آسیب دیده بود؛ بهطوری که سقفهای کاذب تخریب و گچها روی اتاقها آوار شده بود. در مجموع، فضای داخلی و بیرونی استخر شرایط بسیار نامناسبی پیدا کرده بود.
سمیعزاده با اشاره به دستور فوری وزیر ورزش وجوانان برای بررسی خسارات وارده گفت: با همکاری دفتر فنی و مهندسی وزارت ورزش و جوانان، ارزیابی اولیه خسارات انجام شد و سپس یک مشاور فنی و مهندسی نیز به کار گرفته شد تا میزان دقیق آسیبها به این سازه ارزشمند بررسی شود.
وی ادامه داد: با توجه به احتمال زمانبر بودن تأمین منابع مالی، طبق دستور وزیر ورزش، روند بازسازی بهصورت فازبندی تعریف شد. فاز نخست مربوط به فضای داخلی استخر و بخشهایی بود که ورزشکاران بهصورت مستقیم از آن استفاده میکنند و فاز دوم نیز به بازسازی شیشههای بیرونی اختصاص یافت.
سرپرست فدراسیون ورزشهای آبی تصریح کرد: فدراسیون در قالب مسئولیت اجتماعی خود، آمادگیاش را برای اجرای فاز نخست و مرمت بخش داخلی استخر اعلام کرد و خوشبختانه با دستور سریع مقام عالی وزارت، عملیات بازسازی بلافاصله آغاز شد.
وی یادآور شد: در ۷۲ ساعت ابتدایی، عملیات آواربرداری انجام شد. این آوارها شامل شیشههای شکسته، سقفهای کاذب و گچهای فرو ریخته در اتاقها و راهروها بود. پس از آن نیز بررسیهای فنی برای اطمینان از سلامت ستونهای اصلی سازه انجام شد که خوشبختانه مشخص شد ستونها آسیب جدی ندیدهاند.
سمیعزاده با اشاره به راهاندازی یک پویش مردمی برای تسریع روند بازسازی اظهار داشت: شیشههای این استخر از نوع سکوریت ۱۰ میلیمتری و بسیار خاص و کمیاب هستند و احتمال افزایش شکستگی آنها وجود داشت. خوشبختانه با کمک جامعه ورزش، این شیشهها با دقت از قابها خارج و نگهداری شدند.
وی افزود: در ادامه، نیروهای متخصص برای انجام گچکاری، نقاشی، نازککاری و نصب تجهیزات وارد عمل شدند و در مجموع، روند بازسازی حدود ۱۷ تا ۱۸ روز زمان برد.
سرپرست فدراسیون ورزشهای آبی اعلام کرد: استخر آزادی از امروز شنبه رسماً فعالیت خود را از سر گرفته و ورزشکاران تمرینات خود را آغاز کردهاند. همچنین تا زمان تکمیل فاز دوم، ورود و خروج ورزشکاران بهصورت موقت از مسیر تونل و درِ تأسیسات انجام خواهد شد.
وی با اشاره به بازبینی و اورهال تأسیسات استخر و سالن بدنسازی گفت: بخشی از این اقدامات ارتباطی با خسارات ناشی از انفجار نداشت و بیشتر به دلیل فرسودگی و استهلاک سالهای گذشته انجام شد.
سمیعزاده خاطرنشان کرد: با توجه به قدمت بالای این سازه و کمتوجهیهای صورتگرفته در سالهای گذشته، در جریان بازسازی اخیر تمامی اتاقهای بخش پایینی مجموعه نیز نقاشی، نورپردازی و اصلاح سقفهای کاذب شدند.
وی تأکید کرد: فضای داخلی استخر، بهویژه بخشهایی که ورزشکاران بیشترین استفاده را از آن دارند، اکنون نسبت به گذشته شرایط بسیار بهتر و زیباتری پیدا کرده است.
سرپرست فدراسیون ورزشهای آبی در پایان گفت: در جریان بازسازی، تغییراتی نیز در ضلع شمالی استخر ایجاد شد و بخشی از نمای شیشهای مجموعه حفظ شد که جلوه زیبایی به فضای داخلی داده است. همچنین با استفاده از گیاهان طبیعی در فضای استخر، تلاش کردیم محیطی آرامشبخشتر و روحیهبخشتر برای ورزشکاران فراهم شود.