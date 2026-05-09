سرمربی مطرح فوتبال پرتغال به شایعات پیرامون حضور یا غیبت ایران در جام جهانی واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ژوزه مورینیو سرمربی سابق تیم ملی پرتغال و باشگاه های رئال مادرید، منچستر و اینتر میلان و سرمربی فعلی تیم فوتبال بنفیکا در مورد شایعات پیرامون حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی گفت: «سیاست یک چیز است و ورزش یک چیز دیگر. بازیکنان ایرانی به جام جهانی راه یافته‌اند؛ جامی که تیم‌های زیادی در آن حضور خواهند داشت و آنها شایسته حضور در این جام هستند»

این سوال در حالی از مورینیو پرسیده شد که برخی شایعات پیرامون غیبت ایران و جایگزینی ایتالیا وجود داشت که البته رئیس فیفا و رئیس فدراسیون فوتبال این موضوع را تکذیب کردند و مهدی تاج نیزمدعی شد یا قدرت در جام جهانی حضور خواهیم داشت.

منبع: onefootball