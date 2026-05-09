سرمربی مطرح فوتبال پرتغال به شایعات پیرامون حضور یا غیبت ایران در جام جهانی واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ژوزه مورینیو سرمربی سابق تیم ملی پرتغال و باشگاه های رئال مادرید، منچستر و اینتر میلان و سرمربی فعلی تیم فوتبال بنفیکا در مورد شایعات پیرامون حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی گفت: «سیاست یک چیز است و ورزش یک چیز دیگر. بازیکنان ایرانی به جام جهانی راه یافته‌اند؛ جامی که تیم‌های زیادی در آن حضور خواهند داشت و آنها شایسته حضور در این جام هستند»

این سوال در حالی از مورینیو پرسیده شد که برخی شایعات پیرامون غیبت ایران و جایگزینی ایتالیا وجود داشت که البته رئیس فیفا و رئیس فدراسیون فوتبال این موضوع را تکذیب کردند و مهدی تاج نیزمدعی شد یا قدرت در جام جهانی حضور خواهیم داشت.

منبع: onefootball

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، تیم ملی فوتبال
خبرهای مرتبط
جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷/ ایران با سوریه، قرقیزستان و چین هم‌گروه شد
سرنوشت اکرت در گرو ثبت احوال؛ فدراسیون فوتبال پیگیر صدور گذرنامه است
شروط فدراسیون فوتبال برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶
بازتاب شرط حضور ایران در جام جهانی در رسانه ازبکستانی
تلاش فدراسیون فوتبال برای ادامه تیمداری سپاهان و فولاد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هانا شعبان پور از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی انصراف داد
جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷/ ایران با سوریه، قرقیزستان و چین هم‌گروه شد
درآمد ۶۵ میلیاردی پرسپولیس در دوران جنگ تحمیلی سوم
پدیده پرسپولیس مسافر جام جهانی می‌شود؟
مورینیو: ایران شایسته حضور در جام جهانی است
سمت جدید برای ساعی در اتحادیه تکواندو آسیا
یزدی: تعطیلی لیگ داخلی فوتبال به ضرر تیم ملی تمام شده است
قلعه‌نویی: تیم‌ آسان در آسیا نداریم/ برای جام ملت‌ها تغییر نسل می‌دهیم
منچستریونایتد در رده سوم جدول ماند/ برایتون امیدوار شد + فیلم
باشگاه پرسپولیس: همچنان اصرار به برگزاری ادامه لیگ داریم
آخرین اخبار
قلعه‌نویی: تیم‌ آسان در آسیا نداریم/ برای جام ملت‌ها تغییر نسل می‌دهیم
دوئل ملی‌پوشان فوتبال برای جلب نظر کادر فنی
جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷/ ایران با سوریه، قرقیزستان و چین هم‌گروه شد
پیروزی سلتاویگو در متروپولیتانو/ شاگردان سیمئونه همچنان در شوک شکست مقابل آرسنال هستند
پیروزی مقتدرانه نراتزوری مقابل لاتزیو + فیلم
بایرن مونیخ برد/ وولفسبورگ به سقوط نزدیک‌تر شد
منچسترسیتی ۳ - ۰ برنتفورد/ سیتیزن‌ها همچنان منتظر لغزش آرسنال + فیلم
ملاقات قلعه‌نویی با سرمربیان تیم‌های عراق و امارات
دیدار مسئولان چهار فدراسیون با وزیر ورزش و جوانان
منچستریونایتد در رده سوم جدول ماند/ برایتون امیدوار شد + فیلم
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در رتبه ششم دنیا
درآمد ۶۵ میلیاردی پرسپولیس در دوران جنگ تحمیلی سوم
اعلام اسامی نامزدهای نهایی انتخاباتی فدراسیون تکواندو
سمت جدید برای ساعی در اتحادیه تکواندو آسیا
لیورپول ۱ - ۱ چلسی/ شاگردان اسلوت در خانه متوقف شدند + فیلم
هانا شعبان پور از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی انصراف داد
جواد مهرگان، رئیس جدید کمیته استعدادیابی هندبال شد
باشگاه پرسپولیس: همچنان اصرار به برگزاری ادامه لیگ داریم
پرداختی به خارجی‌ها؛ چالش جدید سپاهانی‌ها
پدیده پرسپولیس مسافر جام جهانی می‌شود؟
یزدی: تعطیلی لیگ داخلی فوتبال به ضرر تیم ملی تمام شده است
قهرمانی جهان نتیجه تلاش وزنه‌برداران در سخت‌ترین شرایط بود
سمیع زاده: فاز اول بازسازی استخر ورزشگاه آزادی به پایان رسید
مسیر ترکیه هموار شد؛ تمرینات تیم ملی وارد فاز نهایی آماده‌سازی شد
مورینیو: ایران شایسته حضور در جام جهانی است
بازتاب شرط حضور ایران در جام جهانی در رسانه ازبکستانی
جوان‌گرایی شهرزاد مظفر برای حضور در رقابت‌های فوتسال کافا
برنامه ادامه رقابت‌های جودوکاران ایرانی در گرند اسلم قزاقستان
غیبت ادامه‌دار خارجی‌های استقلال/ دور جدید تمرینات برگزار می‌شود؟
فدراسیون فوتبال: هیچ قدرتی نمی‌تواند ایران را از جام جهانی محروم کند