باشگاه خبرنگاران جوان - نشریه پولیتیکو در گزارشی به قلم جیمی دتمر، از تنشهای فزاینده میان کییف و پایتختهای اروپایی پرده برداشته است.
بر اساس این گزارش، زلنسکی که از نجات پیدا کردن اوکراین از زمستانی شیطانی دیگر، اعتمادبهنفسی تازه یافته، اکنون در تعامل با متحدان اروپاییاش «احتیاط را کاملاً کنار گذاشته» و به طرز محسوسی لحنی «تندتر و آمرانهتر» در پیش گرفته است.
جرقههای علنی اختلاف
بر اساس این گزارش، جدیدترین نشانه این تنش، درگیری لفظی علنی فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، با زلنسکی در ماه گذشته بود. مرتس، اصرار رئیسجمهور اوکراین بر پیوستن سریع کشورش به اتحادیه اروپا را «غیرواقعبینانه» خواند و ایده زلنسکی برای عضویت در اول ژانویه ۲۰۲۷ را صریحاً رد کرد. صدراعظم آلمان حتی پا را فراتر گذاشت و گفت که مسیر عضویت اوکراین احتمالاً مستلزم واگذاری بخشی از خاک این کشور به روسیه خواهد بود، اظهارنظری که خشم کییف را برانگیخت و با اجماع عمومی اروپا مبنی بر اینکه متحدان نباید شروط صلح را به اوکراین دیکته کنند، فاصله داشت.
اما این تنها مورد نبود. بنا به گزارش پولیتیکو، در یک نشست غیررسمی اتحادیه اروپا در قبرس در ماه آوریل، دیگر رهبران اروپایی نیز زلنسکی را به دلیل انتظاراتش برای عضویت کامل و رد کردن روند گامبهگام الحاق، بهشدت مورد انتقاد قرار دادند. از نگاه زلنسکی اما، اوکراین «شایسته عضویت کامل» است و نه یک عضویت نمادین و مرحلهای؛ موضعی که شکاف با بروکسل را عمیقتر کرده است.
از داووس تا دلخوری فزاینده
پولیتیکو به نقل از یک مقام ارشد سابق اوکراینی که به شرط ناشناس ماندن صحبت کرده، فاش میکند که روابط کییف و بروکسل اکنون «در پایینترین سطح خود از زمان آغاز جنگ قرار دارد.»
یک کارشناس سیاست خارجی جمهوریخواه که سابقه مشاوره به کییف را دارد نیز به این نشریه گفته است: «زلنسکی عمیقاً معتقد است که اروپا به اوکراین بدهکار است اما این را در نظر نمیگیرد که همه اروپاییها به این قضیه یکجور نگاه نمیکنند.»
به نوشته پولیتیکو، برخی تحلیلگران معتقدند این طرز فکر، زلنسکی را به سمتی میکشاند که «زیادهخواهی کند» و با لفاظیهای تند خود، همان شرکایی را که اوکراین برای پول، تسلیحات و حمایت دیپلماتیک به آنها متکی است، از خود بیگانه سازد. این در حالی است که اتحادیهٔ اروپا همین ماه گذشته با وام ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین موافقت کرد.
طبق این گزارش، زلنسکی پیش از این نیز با خواستههای مصرانهاش دردسرساز شده است. پولیتیکو یادآوری میکند که در سال ۲۰۲۲، جو بایدن، رئیسجمهور وقت آمریکا پس از آن از کوره در رفت که زلنسکی درست پس از شنیدن خبر تصویب یک میلیارد دلار کمک نظامی جدید، باز هم درخواست کمک بیشتر کرد. اما اکنون این اروپاست که آماج سرزنشهای او قرار گرفته است. در مجمع جهانی اقتصاد در داووس در ماه فوریه، زلنسکی با لحنی تند، رهبران اروپایی را به باد انتقاد گرفت که نه برای کمک به اوکراین به اندازه کافی تلاش میکنند و نه برای دفاع از خودشان. او گفت: «اروپا عاشق بحث درباره آینده است، اما از اقدام کردن در امروز طفره میرود.» این جملات که درست پس از یک انتقاد تند دیگر از اروپا توسط دونالد ترامپ مطرح شد، به نوشته پولیتیکو، بسیاری از حاضران را «شوکه و عصبانی» کرد.
یک مشاور سابق زلنسکی در این باره به پولیتیکو میگوید«شکاف بین آمریکا و اتحادیه اروپا تا حد زیادی زلنسکی را جسورتر کرده تا لفاظیهایش را تشدید کند.»
این مشاور همچنین تأکید میکند که توافقهای صادرات پهپاد با کشورهای حاشیه خلیج فارس، این ایده را به زلنسکی داده که میتواند از آن صادرات به عنوان اهرمی برای دریافت حمایت بیشتر استفاده کند و این موضوع «فقط بر تندی و خشونت او با اروپاییها میافزاید.»
این رسانه در پایان گزارش خود نوشت، به این ترتیب، به نظر میرسد زلنسکی که روزگاری با درخواست کمک، همدلی جهان را برانگیخت، اکنون با شیوه جدید تعامل خود، در حال آزمودن مرزهای صبر و شکیبایی همان متحدانی است که بقای اوکراین به حمایت آنها گره خورده است.
پرسشی که گزارش پولیتیکو بیپاسخ میگذارد، این است: آیا این جسارت تازه، برگ برنده کییف خواهد بود یا پاشنه آشیل آن؟
منبع: فارس