باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان فلسفی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایطی که ارز ترجیحی حذف و ارز مبادله ای ۴ برابر نسبت به رقم ارز ترجیحی افزایش قیمت را نشان می دهد، چگونه می توان انتظار داشت که با پرداخت یک میلیون تومان کالابرگ این افزایش هزینه ها پوشش داده شود.

به گفته وی، رقم کالابرگ براساس بررسی های به عمل آمده و بودجه ۹۹۶ همتی برای یارانه کالابرگ که باید تامین و تخصیص داده شود و وزارت کار و رفاه اجتماعی مکلف به پیگیری و سازمان برنامه و بودجه تامین است که براین اساس افزلیش رقم کالابرگ تا سقف ۲ برابر قابل افزایش است‌.

فلسفی ادامه داد: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی وقتی اعلام می کنند با اعداد و ارقام فعلی تولید صرفه اقتصادی ندارد، از این رو باید راهکارهایی اتخاذ کنند که تولید برای کشاورز صرفه داشته باشد و در تمام دنیا تخصیص یارانه به تولیدکننده، دامدار و مرغدار باید انجام شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در اقتصادهای جهان یارانه بخش کشاورزی و تولید را قطع نمی کنند و خرید تضمینی یارانه نیست، بلکه بهای فروش محصول است، بنابراین برای پایداری تولید باید یارانه به تولیدکننده داده شود که متاسفانه با قطع یارانه کود قیمت آن ۸ تا ۹ برابر رشد داشته و از طرفی یارانه بذر، انرژی قطع شده است و با این وجود انتظار داریم کشاورز با نرخ پایین تولید کند و مردم محصولات پروتئینی و کشاورزی با قیمت پایین خریداری کنند.

وی افزایش رقم کالابرگ را مسکن موقتی دانست و گفت: اگر یارانه تولید را درست نکنیم به طوریکه براساس برنامه هفتم یارانه به زنجیره تولید و کشاورز پرداخت نشود و براساس قانون هدفمندی یارانه ها بخشی از یارانه بصورت نقدی و کالابرگ پرداخت شود، اما یارانه بخش کشاورزی در هیچ سالی بعد از تصویب قانون هدفمندی یارانه ها، نباید نسبت به سال قبل کمتر باشد که متاسفانه هر سال نسبت به سال قبل کمتر می کنند و چطور می توان انتظار داشت که تولید برای کشاورز صرفه داشته باشد.

فلسفی با تاکید بر توزیع یارانه تولید بصورت عادلانه به بخش تولید و کشاورزی تصریح کرد: نظارت بر پرداخت آن باید صورت بگیرد تا امنیت غذایی دچار چالش نشود و تمامی کشورهای مطرح در تولید غذا این کار را انجام می دهند.