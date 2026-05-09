رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به افزایش چشمگیر مشارکت‌های مردمی در ایام جنگ از راه‌اندازی «بانک زمان» برای ساماندهی فعالیت‌های داوطلبانه و تقویت سرمایه اجتماعی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  از سازمان بهزیستی کشور، سیدجواد حسینی در نشست شورای عالی مشورتی سازمان بهزیستی کشور با موضوع تکریم مقام معلم، گفت: بانک زمان یکی از برنامه‌های مهم پساجنگ است. این طرح که با پیگیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با مطالعه الگو‌های جهانی طراحی شده به‌عنوان یک مدل بومی از هفته آینده به‌صورت پایلوت در منطقه ۴ تهران آغاز می‌شود.

وی، بانک زمان را فرصتی برای ساماندهی فعالیت‌های داوطلبانه و تقویت مشارکت اجتماعی دانست و افزود: در این مدل، ظرفیت‌های مردمی در قالب خدمات داوطلبانه سازمان‌دهی می‌شود تا سرمایه اجتماعی کشور به‌صورت هدفمند به کار گرفته شود.

اجرای غربالگری گسترده اختلالات ناشی از استرس

رئیس سازمان بهزیستی کشور در این نشست با اشاره به تجربه مدیریت خدمات اجتماعی در ایام جنگ، گفت: یکی دیگر از برنامه‌های ملی در دوره پساجنگ خبر داد، اجرای غربالگری گسترده اختلالات ناشی از استرس و تروما از جمله اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) در سطح عمومی جامعه است.

حسینی افزود: در این طرح تمام افراد جامعه مورد پایش اولیه قرار می‌گیرند و افرادی که دارای علائم هستند، شناسایی و وارد نظام ارجاع خواهند شد. پس از آن خدمات تخصصی سلامت روان از طریق مراکز بهزیستی، وزارت بهداشت و وزارت ورزش و جوانان به‌صورت رایگان به آنان ارائه می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: این برنامه به‌مدت یک ماه به‌صورت فشرده اجرا خواهد شد و پس از آن، مداخلات تخصصی متناسب با نیاز افراد در دستور کار قرار می‌گیرد.

افزوده شدن بیش از ۳۰ هزار داوطلب جدید به مجموعه خدمات اجتماعی بهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به میزان مشارکت مردم در ایام جنگ تصریح کرد: مردم ایران بار دیگر سطح بالایی از همراهی با کشور را به نمایش گذاشتند؛ به گونه‌ای که بیش از ۳۰ هزار داوطلب جدید به مجموعه خدمات اجتماعی پیوستند.

حسینی ادامه داد: در همین مدت حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان کمک مردمی به سازمان بهزیستی اختصاص یافت این در حالی است که در شرایط جنگی معمولا به‌دلیل نااطمینانی اقتصادی، میزان کمک‌های نقدی کاهش می‌یابد، اما در این دوره، مشارکت‌های نقدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰۰ درصد افزایش داشت.

حسینی با اشاره به اهمیت تحلیل اجتماعی جنگ‌ها گفت: یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی پیروزی یا شکست در جنگ‌ها میزان همراهی مردم با دولت و حاکمیت است و در این زمینه همراهی مردم ایران با سیاست‌ها و اهداف کشور قابل توجه بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت نظام‌مند شدن این مشارکت‌ها افزود: لازم است این سطح از همراهی و فعالیت‌های داوطلبانه در قالب سازوکار‌های پایدار سازماندهی شود که بانک زمان می‌تواند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کند.

ماموریت‌های مشترک بهزیستی و نظام آموزشی کشور در حوزه توانمندسازی

رئیس سازمان بهزیستی کشور به ارتباط میان نظام رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: سازمان بهزیستی و نظام آموزشی کشور در دو حوزه توانمندسازی و کارکرد‌های حمایتی و محافظتی دارای مأموریت‌های مشترک هستند.

حسینی با تأکید بر نقش مدرسه در تحقق عدالت اجتماعی، اظهار کرد: مدرسه باید به‌گونه‌ای عمل کند که نابرابری‌های بیرون از مدرسه را جبران کرده و از دانش‌آموزان در برابر محرومیت‌ها محافظت کند، اما در حال حاضر، تنوع و تعدد انواع مدارس در برخی موارد به تشدید نابرابری‌ها منجر شده است.

وی با اشاره به رویکرد دولت در حوزه عدالت آموزشی، افزود: تحقق عدالت در نظام تعلیم و تربیت نیازمند تغییر نگاه عمومی و افزایش مطالبه‌گری اجتماعی است، چرا که برخلاف پروژه‌های عمرانی و اقتصادی که بازدهی کوتاه‌مدت دارند، نتایج سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش در بلندمدت نمایان می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: برای ارتقای جایگاه آموزش و پرورش، ضروری است گفتمان توجه به تعلیم و تربیت در جامعه تقویت شود تا مطالبه عمومی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش یابد.

برچسب ها: بهزیستی ، مشارکت اجتماعی
خبرهای مرتبط
ارزیابی ۸۷۶۸ پرونده در کمیسیون‌های پزشکی سال ۱۴۰۴
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
تاسیس بانک زمان برای تحقق محله محوری/ افزایش مبلغ کالابرگ در دست بررسی است
جزئیات واگذاری بیش از ۲۱۴ هزار واحد مسکونی به جامعه هدف بهزیستی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اعتبار اولین مرحله خرید کارت امید مادر واریز شد
سخنگوی فراجا: پلیس ۱۸۵ فروند موشک را در جنگ رمضان خنثی کرد
پیگیری دادستانی تهران از بانک مرکزی برای اجرای احراز هویت دو مرحله‌ای و رمز پویا در بانک‌ها
«بانک زمان» برای ساماندهی فعالیت‌های داوطلبانه کلید می‌خورد
ازسرگیری فعالیت ۵ ایستگاه خط ۷ متروی تهران از یکشنبه
بودجه درمانی اتیسم باید در اجرا تأمین شود
انسداد شبانه باند شمالی تونل رسالت برای انجام عملیات فنی
جابه‌جایی بیش از ۶۲۳ هزار مسافر از پایانه‌های مسافربری شهر تهران در جنگ تحمیلی سوم
سجایای اخلاقی شهید سپهبد موسوی در حوزه کار و در تعامل با افراد جامعه باید معرفی شود
اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران شمال
آخرین اخبار
ازسرگیری فعالیت ۵ ایستگاه خط ۷ متروی تهران از یکشنبه
سخنگوی فراجا: پلیس ۱۸۵ فروند موشک را در جنگ رمضان خنثی کرد
اعتبار اولین مرحله خرید کارت امید مادر واریز شد
اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران شمال
پیگیری دادستانی تهران از بانک مرکزی برای اجرای احراز هویت دو مرحله‌ای و رمز پویا در بانک‌ها
سجایای اخلاقی شهید سپهبد موسوی در حوزه کار و در تعامل با افراد جامعه باید معرفی شود
انسداد شبانه باند شمالی تونل رسالت برای انجام عملیات فنی
بودجه درمانی اتیسم باید در اجرا تأمین شود
جابه‌جایی بیش از ۶۲۳ هزار مسافر از پایانه‌های مسافربری شهر تهران در جنگ تحمیلی سوم
«بانک زمان» برای ساماندهی فعالیت‌های داوطلبانه کلید می‌خورد
تهران به مسیر مستقیم تأمین کالا‌های اساسی متصل می‌شود
تسهیلات ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی خرید لوازم خانگی به زوج‌های جوان داده می‌شود
جزئیات تصادف مرگبار محور بهبهان ـ رامهرمز / ۶ نفر جان باختند + فیلم
وزیر کار: فرامین چهارگانۀ رهبر انقلاب در مورد کارگران در اولویت برنامه‌های وزارتخانه است
خسارت جنگی خودروها با تایید پلیس و بیمه پرداخت می‌شود
۲۶۲ ملک مرتبط با وطن‌فروشان در کشور توقیف شد
زن خدمتکار از سارقان رو دست خورد
همراهی با دشمن به هرنحوی باشد ایران ستیزی و خیانت به وطن است
ورود بیش از ۱۹ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی
اعمال قانون تاکسی‌های برقی فاقد آرم و علائم
فردا کالابرگ کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ شارژ می‌شود
برخورد پلیس راهور با ۱۱۳ هزار توقف غیرمجاز در معابر تهران
تداوم هوای قابل‌قبول در تهران
«تتو» روی دست پسر به قتل پدر منجر شد
تکمیل زنجیره «ایده تا تجاری‌سازی» در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
تشریح وضعیت ترافیکی معابر پایتخت در صبح شنبه
ترافیک سنگین در محور‌های ورودی تهران/ مه‌گرفتگی در جاده‌های شمالی
پایان قرارداد‌های غیررسمی در بازار ساخت‌وساز
تدارک ۶۷ دستگاه اتوبوس درون شهری برای جابجایی حجاج
نقش ویژه سگ‌های زنده‌یاب هلال احمر در عملیات‌های امدادرسانی