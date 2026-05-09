باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید ابراهیم حسینی در نشست خبری رونمایی از کتاب «شهر بیدار؛ آنچه من آموختم» ـ روایتی از تصمیم، جسارت، امید و ناامیدی، کامیابی و ناکامی با اشاره به همزمانی انتشار این اثر با هفته شیراز اظهار کرد: شیراز تنها یک نام جغرافیایی نیست، بلکه هویتی زنده است که باید با عنوان «شهر بیدار» بیش از گذشته شناخته شود.

او درباره محتوای این کتاب توضیح داد: این اثر کاملاً شخصی است و مسئولیت آن از ابتدا تا انتها بر عهده من بوده است. کتاب پیش‌ِرو نه خاطره‌نویسی است و نه گزارش عملکرد؛ بلکه تجربه‌نگاری از آن چیزی است که در مسیر مدیریت شهری آموخته‌ام.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه چنین شیوه‌ای از نگارش در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته، افزود: تلاش کرده‌ام تجربه‌های مدیریتی را در قالبی متفاوت روایت کنم. امیدوارم این سبک بتواند الگویی برای دیگر مدیران باشد تا تجربه‌های خود را ثبت و منتشر کنند.

حسینی با اشاره به عنوان کتاب گفت: این کتاب برای امروز نوشته نشده، بلکه خطاب به نسل‌هایی است که هنوز نیامده‌اند اما حق دارند شهری بهتر از ما داشته باشند. از همین رو، چشم‌انداز آن متوجه آینده است.

او با اشاره به پرسش محوری کتاب ادامه داد: در این اثر این سؤال جدی مطرح شده است که آیا می‌توان شهری را با شفافیت و صداقت اداره کرد؟ و آیا در شرایطی که اختلاف‌نظرها و گزینه‌های متعدد پیش روی مدیریت شهری قرار دارد، می‌توان همچنان بر مسیر صداقت پای فشرد.

رئیس شورای شهر شیراز با تأکید بر اینکه شهر تنها با عدد و رقم اداره نمی‌شود بیان کرد: آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد اعتماد عمومی است. مردم خدمات می‌خواهند، اما خدمات کافی نیست؛ آن‌ها می‌خواهند در شهری زندگی کنند که حالش خوب باشد، زیرا اگر حال شهر خوب نباشد، حتی اجرای پروژه‌های متعدد نیز رضایت ایجاد نمی‌کند.

او افزود: ممکن است پروژه‌های زیادی اجرا شود اما حال مردم خوب نباشد؛ در مقابل می‌توان پروژه‌ها را پیش برد و در عین حال روح و نفس شهر را نیز زنده نگه داشت.

حسینی با تأکید بر اینکه این کتاب گزارش عملکرد نیست، گفت: در این اثر تلاش کرده‌ام نشان دهم شادی و رضایت مردم بخش جدایی‌ناپذیر مدیریت شهری است و مدیریت تنها صدور دستور نیست؛ بلکه گوش دادن، همراهی و پاسخ‌گویی به مردم است.

او ادامه داد: در یک سال گذشته، با وجود بحران‌هایی همچون جنگ، ناآرامی‌ها، اختلاف‌نظرها و محدودیت‌های مادی و معنوی، تصمیم‌هایی گرفتیم که در بسیاری موارد صورت‌مسئله و حتی پاسخ آن برای ما روشن نبود؛ اما با عشق به مردم شیراز تلاش کردیم برای شهر کاری انجام دهیم و در بسیاری موارد نیز موفق شدیم.

رئیس شورای شهر شیراز درباره ساختار کتاب نیز توضیح داد: «شهر بیدار» در ۱۱ فصل تدوین شده و هر فصل به یکی از ابعاد مدیریت شهری و تجربه‌های مدیریتی اختصاص دارد.

او افزود: در فصل نخست، مفهوم «شهر بیدار» بازتعریف شده؛ شهری که صرفاً اداره نمی‌شود، بلکه می‌بیند، احساس می‌کند و برای حرکت تصمیم می‌گیرد. در فصل دوم، تصمیم‌های جسورانه برای آینده شهر روایت شده است؛ تصمیم‌هایی که برخی به نتیجه رسیده و برخی همچنان ناتمام مانده اما در مسیر ذهنی و عملی شهر جریان دارد.

حسینی ادامه داد: فصل سوم به شورا به‌عنوان نماد خرد جمعی اختصاص دارد؛ جایی که گفت‌وگو و تفاهم شکل می‌گیرد و شورا می‌تواند صدای جمعی شهر و آینه بلوغ جامعه باشد.

او افزود: در فصل چهارم بر نقش مردم در طراحی و ساخت شهر تأکید شده است، زیرا معتقدم بزرگ‌ترین طراحان شهر، خود مردم هستند.

او با اشاره به فصل پنجم گفت: در این بخش، نگاه انسانی به مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفته است؛ شهری که تنها با آمار زنده نمی‌شود، بلکه با احساسات و ایده‌های مردم جان می‌گیرد.

حسینی افزود: فصل ششم به موضوع شفافیت اختصاص دارد؛ شفافیتی که آن را نوعی شجاعت مدیریتی می‌دانم؛ تصمیم‌هایی که در پنهان‌خانه گرفته نمی‌شود و مردم از روند آن آگاه‌اند.

او ادامه داد: در فصل‌های دیگر نیز به موضوعاتی همچون هوشمندسازی شهر، نقش فناوری در ارتقای کیفیت زندگی، مدیریت بحران‌ها و نقش عشق و تعلق خاطر در ساخت شهر پرداخته شده است.

رئیس شورای شهر شیراز در پایان گفت: شهر تنها با قانون اداره نمی‌شود، بلکه با عشق ساخته می‌شود. آنچه از مدیریت شهری باقی می‌ماند نه پروژه‌ها، بلکه احساسی است که در دل مردم شکل می‌گیرد. اگر بپرسند چرا این کتاب را نوشتم، می‌گویم: چون سکوت، شهر را نمی‌سازد و هیچ چیز مهم‌تر از مردم نیست.