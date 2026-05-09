مسئولیت رفع نقص یا عیب کیفی ناشی از فرآیند تولید، مونتاژ یا عرضه بر عهده عرضه کننده می‌باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وحید منائی، عضو هیئت مدیره و معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص وجاهت قانونی مطالبه مبالغی از سوی شرکت‌های وارد کننده و تولید کننده خودرو پس از صدور حکم به نفع مشتری اعلام داشت: بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، در مواردی که نقص یا عیب کیفی و فنی خودرو ناشی از فرآیند تولید، مونتاژ یا عرضه بوده و ارتباطی به قصور مصرف‌کننده نداشته باشد، مسئولیت رفع عیب یا تکلیف به جبران خسارت و یا تعویض خودرو به عهده عرضه‌کننده بوده و هیچ‌گونه مسئولیت مالی برای مصرف‌کننده پیش‌بینی نشده است.

معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت در ادامه اعلام داشت: در وضعیتی که خودرو به دلیل عیب ذاتی و مستند به ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی یادشده، منتهی به صدور حکم به نفع مشتری و تعویض خودرو توسط هیئت حل اختلاف دعاوی خودرو گردد، مطالبه هرگونه مبلغ تحت عنوان «خسارت» از مالک خودرو فاقد مبنای قانونی است و قابل وصول نمی‌باشد.

منائی تأکید کرد: بدیهی است هرگونه اقدام در این خصوص (مطالبه خساراتی نظیر خسارت ناشی از تصادف و خط و خش) بدون تحقق و اثبات تقصیر مصرف‌کننده، مغایر با قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و مقررات ناظر بر مسئولیت مدنی خواهد بود.

مسئولیت رفع نقص خودرو‌های مونتاژی بر عهده عرضه‌کننده است
