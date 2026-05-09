معاون وزیر راه و شهرسازی از اختصاص تسهیلات ودیعه مسکن از ۴۰۰ میلیون تا دو میلیارد تومان خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، که در سفری یک‌روزه به شهرستان میناب سفر کرده است، جزئیات بسته حمایتی دولت برای بازسازی مناطق مسکونی خسارت‌دیده از جنگ تحمیلی را اعلام کرد.

وی در حاشیه این بازدید در تشریح سازوکار حمایت از مالکان اظهار داشت: بسته تأمین ودیعه مسکن برای مالکانی که واحدهایشان در جنگ آسیب دیده یا به‌طور کامل فرو ریخته است، با تنوع رقمی از ۴۰۰ میلیون تومان تا سقف ۲ میلیارد تومان به تصویب رسیده است.

گلپایگانی درباره نحوه تأمین منابع این تسهیلات تصریح کرد: این وام‌ها از محل اعتبارات رهنی که نزد بانک‌های عامل حوزه مسکن تخصیص یافته، پس از تشکیل پرونده برای متقاضیان واجد شرایط پرداخت خواهد شد مبلغ دقیق آن نیز بر اساس موقعیت جغرافیایی، تفاوت نرخ در شهرستان‌ها، مراکز استان و کلان‌شهر‌ها تعیین می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به تقسیم‌کار نهاد‌های متولی در امر ساخت‌وساز افزود: در کلان‌شهرها، شهرداری‌ها مسئولیت ساخت و بازسازی واحد‌های تخریب‌شده را بر عهده دارند و در سایر نقاط کشور، این وظیفه بر دوش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواهد بود.

گلپایگانی و هیئت همراه وی در ابتدای ورود به میناب، با حضور در محل دبستان شجره‌طیبه از نزدیک در جریان ابعاد این فاجعه قرار گرفتند.

همچنین این مقام مسئول با حضور در گلزار شهدای دانش‌آموزی این شهر، ضمن قرائت فاتحه، قبور مطهر شهدای مظلوم این حادثه را غبارروبی و با آرمان‌های آنان تجدید میثاق کرد.

منبع: تسنیم