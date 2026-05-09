باشگاه خبرنگاران جوان - متن کامل پیام سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر پیرحسین کولیوند

رئیس محترم جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

جمعیت هلال‌احمر ایران همواره در حوادث و بحران‌ها، با تکیه بر روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری، حضوری آرامش‌بخش و امیدآفرین در کنار مردم داشته است.

خدمات گسترده امدادگران در جنگ تحمیلی سوم و به‌ویژه جنگ رمضان، جلوه‌ای ماندگار از فداکاری و انسان‌دوستی به نمایش گذاشت. همچنین مدیریت میدانی، مسئولانه و مدبرانه جنابعالی نقش مؤثری در ارتقای هماهنگی، انسجام و تسریع خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان داشته و شایسته تقدیر و سپاس است.

از منظر پدافند غیرعامل، جمعیت هلال‌احمر به عنوان نهادی مردمی، امدادی و داوطلب‌محور در افزایش تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری جامعه، آمادگی و آموزش همگانی و نیز تسهیل مدیریت بحران‌ها، نقشی راهبردی و مکمل دارد. هماهنگی هرچه بیشتر این دو حوزه، پایداری و تاب آوری ملی را استحکام می‌بخشد.

اینجانب ضمن تبریک فرارسیدن روز جهانی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر و هفته بزرگداشت هلال‌احمر به جنابعالی، امدادگران و تمامی کارکنان خدوم و فداکار جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی، از تلاش‌های صادقانه و خدمات انسان‌دوستانه همه شما عزیزان صمیمانه قدردانی می‌کنم.

توفیق روزافزون آن مجموعه پرافتخار را تحت توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) از خداوند متعال مسئلت دارم.»