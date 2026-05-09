باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حملونقل و پایانههای مسافربری شهرداری تهران، حمیدرضا رحمانی، مدیرعامل این سازمان، در نخستین جلسه شورای مدیران در سال جدید با قدردانی از تلاش مستمر کارکنان سازمان و پایانههای مسافربری تهران، اظهار کرد: علیرغم محدودیتها و شرایط ویژه ماههای اخیر، روند اجرای پروژههای عمرانی و فعالیتهای خدماترسانی در حوزه حملونقل برونشهری بدون وقفه ادامه داشته و برنامههای عملیاتی مطابق زمانبندی پیش رفته است.
وی با اشاره به اهم اقدامات انجامشده در دوره جنگ تحمیلی اخیر، گفت: در این مدت، کلیه کارکنان اجرایی پایانهها شامل مدیران پایانه، معاونین اجرایی، مدیران شیفت، نیروهای انتظامات، خدمات و سایر عوامل اجرایی بهصورت ۲۴ ساعته در محل خدمت حضور داشته و ارائه خدمات به مسافران و مراجعان پایانهها به شکل شبانهروزی و بدون وقفه استمرار یافت.
مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل و پایانههای مسافربری شهرداری تهران، افزود: همکاری مستمر با سازمان مدیریت بحران و پیشگیری شهر تهران، تعامل نزدیک با شرکتهای مسافربری برای تسهیل جابهجایی مسافران و نیز همکاری با شرکت واحد اتوبوسرانی و راه آهن جمهوری اسلامی ایران بهمنظور تأمین ناوگان مورد نیاز و جلوگیری از هرگونه اختلال در خدمات حملونقلی، از جمله مهمترین اقدامات سازمان در این دوره بوده است.
رحمانی ادامه داد: همچنین با توجه به شرایط خاص ایجادشده، تمهیدات لازم برای اسکان موقت مسافران درراهمانده و تهیه بلیت برای این عزیزان با استفاده از ظرفیت خیرین فراهم شد تا هیچیک از مسافران در شرایط دشوار، بدون پشتیبانی و خدمات باقی نمانند.
وی با اشاره به آمار جابهجایی مسافران در پایانههای مسافربری شهر تهران در ایام جنگ، افزود: بر اساس آمار ثبتشده از تاریخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۴ تا ۱۹/۰۱/۱۴۰۵، در مجموع ۶۲۳ هزار و ۲۰۴ نفر مسافر از طریق پایانههای مسافربری جابهجا شدهاند و ۵۶ هزار و ۳۳۹ سرویس نیز به مقاصد مختلف در سراسر کشور اعزام شده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل و پایانههای مسافربری شهرداری تهران، افزود: بر این اساس، بهطور میانگین روزانه ۱۵ هزار و ۵۸۰ نفر از طریق پایانههای مسافربری پنجگانه شهرتهران به مقاصد خود رهسپار شدهاند و بهصورت میانگین روزانه یکهزار و ۴۰۸ سرویس از پایانههای پایتخت به اقصی نقاط کشور گسیل شده است.
رحمانی، با اشاره به ۲۰ مقصد برتر مسافران در دوره دفاع مقدس سوم، گفت: در این ایام، پایانههای مسافربری تهران میزبان حجم قابلتوجهی از سفرهای بینشهری بودند که عمدهترین مقاصد مسافران بهترتیب شامل شهرهای اردبیل، مشهد مقدس، اصفهان، کرمانشاه، تبریز، شیراز، همدان، کاشان، خوی، لنگرود، رشت، سنندج، ساری، ارومیه، زنجان، بروجرد، بندرانزلی، اراک، گنبدکاووس و خرم آباد، بوده است.
وی با تأکید بر ثبت روزانه بیش از ۳۵ هزار مسافر از مبادی پایانههای تهران در اوج ایام بحرانی، تصریح کرد: این آمار نشاندهنده عزم جدی مجموعه حملونقل عمومی و پایانهها برای حفظ پایداری جریان جابهجایی مسافران، علیرغم محدودیتهای امنیتی و عملیاتی ناشی از شرایط جنگی و حملات موشکی دشمن بود.
مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل و پایانههای مسافربری شهرداری تهران با اشاره به نقش سرمایه انسانی و تجربه ارزشمند کارکنان در مدیریت شرایط دشوار اخیر، ابراز امیدواری کرد: با ادامه برنامهریزیهای هدفمند و تلاش شبانهروزی همکاران سازمان، اهداف معین شده در حوزه توسعه و نگهداشت پایانههای برون شهری و افزایش رضایت مسافران محقق شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت تقویت تعاملات درونسازمانی و همکاری مؤثر با دستگاههای مرتبط، افزود: در سال جاری، محور اصلی فعالیتها بر ارتقای کیفیت خدماترسانی، بهبود فرآیندهای نظارتی و اجرایی در پایانهها، تسریع در پاسخگویی به مطالبات شهروندان و افزایش توانمندیهای مدیریت بحران متمرکز خواهد بود.
رحمانی در پایان، با قدردانی از تلاش همه کارکنان سازمان، تأکید کرد: استمرار پایداری خدمات، ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مسافران و افزایش رضایتمندی شهروندان از مهمترین اولویتهای سازمان در سال پیشرو خواهد بود.