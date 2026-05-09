باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

  • خودرو 
 قیمت به تومان
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار 

۱،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایران‌خودرو - بازار  ۲،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار  ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه‌سوز ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل۱۴۰۴ - بازار  ۱،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۵،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰

 

Iran (Islamic Republic of)
فرشاد محمدی
۰۰:۳۸ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
سلام .لطفا تیتر درست بزنید و بنویسید قیمت آشفته خودرو در بازار ازادبهتره تا مردم آمادگی خواندن قیمت های سر سام آور را بخوانند. ..
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
به خدا قسم گرانفروشی هم نوعی وطن فروشی است چرا با گرانفروشان ومحتکران مثل وطن فروشا رفتار نمی شه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
قیمت گذاری مافیای خودرو از جنگ آمریکا هم بدتره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
امیدوارم فوتبالتون تو جام جهانی... بشه به حق علی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
خیر نبینید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
گرفتار غمی هستیم که سهم ما نبود.
Iran (Islamic Republic of)
ورشا
۱۶:۲۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ایران از پس آمریکا برمیاد ولی از پس ایران خودرو نمیتونه بربیاددددد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
واقعا چه وضعی برای این مردم درست کردید، لطفا کالابرگ ماشین و مسکن هم بدهید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
هان چیشد شما که میکفتین خودرو حبابه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
خجالت هم خوب چیزی است
