شبکه نمایش شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه فیلم «بر بال فرشتگان» به کارگردانی جواد شمقدری را روی آنتن می‌برد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم سینمایی «بر بال فرشتگان» محصول سال ۱۳۷۱ شنبه شب ساعت ۲۱ پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: حجت که تنها برادرش را در جنگ از دست داده است از اینکه در سال‌های آخر در کنارش نبوده رنج می‌برد و برای تسلی خاطر خود تابلویی را به یاد او سفارش می‌دهد. به زودی شرکتی که حجت با موفقیت اداره اش می‌کرد، دچار مشکل مالی می‌شود.

تلاش او برای رفع این مشکل فرصتی فراهم می‌آورد تا به گذشته برگردد و زندگی خود و برادرش را مرور کند و….

جلیل فرجاد، حسن جوهرچی، زهره صفوی، اردلان شجاع کاوه، حسین انصاری، اسرافیل علمداری، سودابه آقاجانیان، سیدناصر حسینی فر، علیرضا اسحاقی و... در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

