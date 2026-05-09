باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق در آیین افتتاح ۲۹۴۹ واحد مسکونی در استان سمنان اظهار کرد: افتتاح پروژه‌های مسکن زمانی به معنای تکمیل واقعی آن است که ساکنان در واحدها مستقر شده باشند و خدمات مورد نیاز نیز در کنار واحدهای مسکونی فراهم شده باشد.

وی با اشاره به کیفیت ساخت و خدمات ارائه‌شده در این مجموعه مسکونی افزود: این مجموعه از جمله سایت‌های مناسب در سطح کشور است که علاوه بر کیفیت ساخت، خدمات زیربنایی و روبنایی آن نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تأمین خدمات روبنایی از جمله درمانگاه، پارک، فضای سبز و مدرسه ضروری است، گفت: با توجه به تأکید رئیس‌جمهور بر توسعه مدرسه‌سازی، از ظرفیت خیران نیز برای احداث مدارس در این مجموعه‌ها استفاده خواهد شد.

صادق ادامه داد: وظیفه ما تأمین خدمات پشتیبان سکونت است و در مواردی که این خدمات آغاز شده، باید به تکمیل برسد و در صورت آغاز نشدن نیز اجرای آن در دستور کار قرار گیرد، چرا که مسکن بدون خدمات می‌تواند برای ساکنان مشکلاتی ایجاد کند.

وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از تلاش مسئولان، پیمانکاران، مهندسان و کارگران در اجرای طرح‌های مسکن در استان سمنان گفت: در مجموع ۲ هزار و ۹۴۹ واحد مسکونی در این استان تکمیل و تحویل شده است. وی افزود: از این تعداد، بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ واحد در سمنان و نزدیک به یک‌هزار و ۲۵۰ واحد در شاهرود قرار دارد.

صادق با اشاره به اجرای طرح‌های مسکن در چارچوب قوانین مرتبط از جمله قانون جوانی جمعیت، نیروهای مسلح و ایثارگران اظهار کرد: این قوانین مأموریت‌هایی را برای وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده است تا بتواند پاسخگوی نیازهای متقاضیان در حوزه مسکن باشد.

وی در پایان با اشاره به ضرورت تلاش مضاعف مسئولان برای پاسخگویی به مطالبات مردم گفت: تلاش می‌کنیم با افزایش فعالیت‌ها، بخشی از مطالبات به حق مردم جبران شود.