معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش صنایع فولاد و پتروشیمی در اقتصاد کشور، گفت: دشمن در جنگ به‌دنبال تخریب زیرساخت‌ها و صنایع پیشران ایران بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در دیدار‌های جداگانه با مدیران فولاد مبارکه، این مجموعه را یک صنعت مادر و پیشران توسعه ملی دانست و گفت: فولاد مبارکه به دلیل نقش تعیین‌کننده خود در اقتصاد کشور، به‌صورت هدفمند مورد حمله دشمن قرار گرفت.

وی با اشاره به خسارات واردشده به صنایع فولاد، افزود: با وجود این آسیب‌ها، روند بازسازی و نوسازی با سرعتی فراتر از پیش‌بینی‌ها در حال انجام است و دولت نیز تمام توان خود را برای حمایت از این روند به‌کار خواهد گرفت.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه فولاد مبارکه صرفاً یک واحد صنعتی منطقه‌ای نیست، تصریح کرد: این مجموعه با نگاه ملی و فرابخشی، علاوه بر تولید، مسئولیت‌های اجتماعی خود را نیز به‌خوبی ایفا کرده و از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

عارف با تأکید بر ضرورت آمادگی صنایع برای شرایط خاص بیان کرد: فولاد مبارکه باید برای تداوم تولید در شرایط بحران برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد و سناریو‌های مشخصی برای دوران پساجنگ رمضان طراحی کند، چراکه ایران پس از این جنگ با شرایط متفاوتی مواجه خواهد بود.

وی با اشاره به ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان، افزود: تحولات اخیر موقعیت کشور را تقویت کرده و به گفته برخی تحلیلگران خارجی، ایران در زمره قدرت‌های برتر جهان قرار گرفته است؛ بنابراین باید برنامه ریزی‌ها با توجه به موقعیت ابرقدرتی ما در جهان تدوین شود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به «برنامه اقتصاد جنگ» و «برنامه مقاوم‌سازی اقتصاد ملی» گفت: دولت با اتکا به این برنامه‌ها توانست کشور را در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان مدیریت کند و هدف اصلی نیز افزایش تاب‌آوری و مصون‌سازی کشور بود.

عارف تأکید کرد: دشمن در جنگ ۱۲ روزه تصور می‌کرد مردم علیه نظام وارد میدان خواهند شد، اما حضور مردم همه محاسبات آنان را برهم زد و در نهایت دشمن را به درخواست آتش‌بس وادار کرد.

مدیریت تنگه هرمز می‌تواند اثر تحریم‌ها را به طور اصولی از بین ببرد

وی همچنین در دیدار با مدیران هلدینگ خلیج فارس، با تبریک پیروزی ایران در جنگ رمضان و شکست دشمن به هزینه‌هایی که کشور در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان پرداخت کرد، گفت: در کنار این هزینه‌ها، دستاورد‌های مهمی نیز حاصل شد که یکی از مهم‌ترین آنها، شناسایی مدیران توانمند و کارآمد در بخش‌های مختلف اجرایی کشور بود.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: دشمن در جنگ ۱۲ روزه به‌دنبال فروپاشی اجتماعی و تسلیم ایران بود و در تحرکات دی‌ماه نیز فروپاشی سیاسی را دنبال می‌کرد، اما مردم در هر دو مقطع با حضور در صحنه این راهبرد‌ها را ناکام گذاشتند.

عارف افزود: دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در جنگ رمضان، راهبرد حمله به زیرساخت‌ها و صنایع کشور را در پیش گرفت و صنایع فولاد و پتروشیمی را هدف قرار داد تا ضمن ایجاد بیکاری، صنایع پیشران کشور را تخریب کند، اما این راهبرد نیز شکست خورد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز گفت: این گذرگاه مهم دریایی به نقطه‌ای تعیین‌کننده برای کشور تبدیل شده و مدیریت آن می‌تواند اثر تحریم‌ها را به طور اصولی از بین ببرد.

ایران در دفاع از حقوق خود قاطع است

معاون اول رئیس‌جمهور «میدان، خیابان و دیپلماسی» را سه پشتوانه اصلی کشور دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی بر پایه منطق و اخلاق عمل می‌کند، اما در دفاع از حقوق خود کاملاً قاطع است.

عارف با قدردانی از اقدامات هلدینگ خلیج فارس در بازسازی خسارات ناشی از حملات دشمن، تصریح کرد: روند بازسازی، نوسازی و بهسازی صنایع آسیب‌دیده باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا آثار آن در اقتصاد و معیشت مردم ملموس باشد.

وی در پایان تأکید کرد: جایگاه ایران پس از جنگ رمضان در منطقه و جهان تغییر کرده و لازم است برای شرایط جدید، برنامه‌ریزی دقیق‌تری در حوزه توسعه صنعتی کشور انجام شود.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، جنگ رمضان
حق مسکن ۳ میلیون تومانی کارگران ابلاغ شد
عارف: صنایع آسیب‌دیده با به‌روزترین فناوری‌ها بازسازی می‌شود
معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد:
قهرمانی جوانان وزنه‌بردار ایران، تجلی امید و مقاومت در برابر فشار‌های دشمنان
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
دوباره و دوباره میزنن. ببینید چی میگم. اون دوران تموم شده. برید صلح کنید. فقط همین. بجز اون مزگ و فقر سهم ماست.
