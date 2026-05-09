قهرمان سابق وزنه‌برداری جهان با اشاره به قهرمانی ایران در مسابقات قهرمانی جوانان جهان گفت: با وجود شرایط سخت، ملی‌پوشان عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتند و توانستند عنوان قهرمانی جهان را کسب کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کوروش باقری پیشکسوت و قهرمان سابق وزنه‌برداری جهان درباره قهرمانی تیم وزنه‌برداری جوانان ایران اظهار کرد: ابتدا این موفقیت را به جامعه وزنه‌برداری تبریک می‌گویم. برای دومین سال پیاپی موفق شدیم در رده جوانان عنوان قهرمانی جهان را به دست بیاوریم. نکته ارزشمند این قهرمانی این بود که هم در بخش امتیازی و هم در تعداد مدال‌ها بهترین عملکرد را داشتیم.

وی ادامه داد: تیم ما با مشقت‌های زیادی اعزام شد. به دلیل شرایط جنگی، ورزشکاران مدت زیادی از اردو دور بودند، اما با درایت فدراسیون و تلاش کادر فنی، بچه‌ها توانستند آمادگی خود را تا حد زیادی حفظ کنند. حتی تا آخرین لحظات مشخص نبود که تیم اعزام شود، چون هم در بحث ویزا و هم در زمینه ترانسپورت مشکلاتی وجود داشت، اما خوشبختانه در نهایت شرایط مهیا شد و تیم توانست عنوان قهرمانی را کسب کند.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان خاطرنشان کرد: از هشت وزنه‌برداری که اعزام شدند، پنج نفر روی سکو رفتند که نشان‌دهنده عملکرد فوق‌العاده ملی‌پوشان ماست. تیم ما در چهار وزن پایانی، از دسته ۸۸ کیلوگرم تا فوق‌سنگین، بسته شده بود و بیشتر بچه‌ها موفق به کسب مدال شدند. همچنین در دو وزن نیز مدال طلای مجموع به ایران رسید که این موضوع نوید روز‌های خوبی را برای وزنه‌برداری کشور می‌دهد.

باقری درباره آینده این نسل و حضور آنها در رده بزرگسالان و المپیک گفت: مطمئناً این نفرات پشتوانه اصلی تیم بزرگسالان خواهند بود، به‌ویژه در چهار وزن پایانی که ایران همیشه در آنها مدعی بوده است. بدون شک آینده روشنی در انتظار این وزنه‌برداران است.

وی افزود: فدراسیون برای این تیم برنامه دارد و قطعاً این نفرات رها نخواهند شد. اردو‌های آنها دوباره آغاز می‌شود و امیدوارم خیلی زود شاهد حضور موفق این وزنه‌برداران در تیم بزرگسالان باشیم و بتوانند افتخارات بزرگی را برای ایران تکرار کنند.

منبع: وزارت ورزش

برچسب ها: وزنه برداری قهرمانی جهان ، وزنه برداری جوانان
خبرهای مرتبط
مرادی: قهرمانی جهان تقدیم به مردم عزیز و شهدای جنگ/ مدال آوران آینده وزنه برداری ایران هستند
ایران قهرمان وزنه برداری جوانان جهان شد
تبریک کمیته ملی المپیک به قهرمانی پولادمردان جوان در رقابتهای جهانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هانا شعبان پور از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی انصراف داد
جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷/ ایران با سوریه، قرقیزستان و چین هم‌گروه شد
درآمد ۶۵ میلیاردی پرسپولیس در دوران جنگ تحمیلی سوم
پدیده پرسپولیس مسافر جام جهانی می‌شود؟
مورینیو: ایران شایسته حضور در جام جهانی است
سمت جدید برای ساعی در اتحادیه تکواندو آسیا
یزدی: تعطیلی لیگ داخلی فوتبال به ضرر تیم ملی تمام شده است
قلعه‌نویی: تیم‌ آسان در آسیا نداریم/ برای جام ملت‌ها تغییر نسل می‌دهیم
منچستریونایتد در رده سوم جدول ماند/ برایتون امیدوار شد + فیلم
باشگاه پرسپولیس: همچنان اصرار به برگزاری ادامه لیگ داریم
آخرین اخبار
قلعه‌نویی: تیم‌ آسان در آسیا نداریم/ برای جام ملت‌ها تغییر نسل می‌دهیم
دوئل ملی‌پوشان فوتبال برای جلب نظر کادر فنی
جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷/ ایران با سوریه، قرقیزستان و چین هم‌گروه شد
پیروزی سلتاویگو در متروپولیتانو/ شاگردان سیمئونه همچنان در شوک شکست مقابل آرسنال هستند
پیروزی مقتدرانه نراتزوری مقابل لاتزیو + فیلم
بایرن مونیخ برد/ وولفسبورگ به سقوط نزدیک‌تر شد
منچسترسیتی ۳ - ۰ برنتفورد/ سیتیزن‌ها همچنان منتظر لغزش آرسنال + فیلم
ملاقات قلعه‌نویی با سرمربیان تیم‌های عراق و امارات
دیدار مسئولان چهار فدراسیون با وزیر ورزش و جوانان
منچستریونایتد در رده سوم جدول ماند/ برایتون امیدوار شد + فیلم
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در رتبه ششم دنیا
درآمد ۶۵ میلیاردی پرسپولیس در دوران جنگ تحمیلی سوم
اعلام اسامی نامزدهای نهایی انتخاباتی فدراسیون تکواندو
سمت جدید برای ساعی در اتحادیه تکواندو آسیا
لیورپول ۱ - ۱ چلسی/ شاگردان اسلوت در خانه متوقف شدند + فیلم
هانا شعبان پور از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی انصراف داد
جواد مهرگان، رئیس جدید کمیته استعدادیابی هندبال شد
باشگاه پرسپولیس: همچنان اصرار به برگزاری ادامه لیگ داریم
پرداختی به خارجی‌ها؛ چالش جدید سپاهانی‌ها
پدیده پرسپولیس مسافر جام جهانی می‌شود؟
یزدی: تعطیلی لیگ داخلی فوتبال به ضرر تیم ملی تمام شده است
قهرمانی جهان نتیجه تلاش وزنه‌برداران در سخت‌ترین شرایط بود
سمیع زاده: فاز اول بازسازی استخر ورزشگاه آزادی به پایان رسید
مسیر ترکیه هموار شد؛ تمرینات تیم ملی وارد فاز نهایی آماده‌سازی شد
مورینیو: ایران شایسته حضور در جام جهانی است
بازتاب شرط حضور ایران در جام جهانی در رسانه ازبکستانی
جوان‌گرایی شهرزاد مظفر برای حضور در رقابت‌های فوتسال کافا
برنامه ادامه رقابت‌های جودوکاران ایرانی در گرند اسلم قزاقستان
غیبت ادامه‌دار خارجی‌های استقلال/ دور جدید تمرینات برگزار می‌شود؟
فدراسیون فوتبال: هیچ قدرتی نمی‌تواند ایران را از جام جهانی محروم کند