باشگاه خبرنگاران جوان - کوروش باقری پیشکسوت و قهرمان سابق وزنه‌برداری جهان درباره قهرمانی تیم وزنه‌برداری جوانان ایران اظهار کرد: ابتدا این موفقیت را به جامعه وزنه‌برداری تبریک می‌گویم. برای دومین سال پیاپی موفق شدیم در رده جوانان عنوان قهرمانی جهان را به دست بیاوریم. نکته ارزشمند این قهرمانی این بود که هم در بخش امتیازی و هم در تعداد مدال‌ها بهترین عملکرد را داشتیم.

وی ادامه داد: تیم ما با مشقت‌های زیادی اعزام شد. به دلیل شرایط جنگی، ورزشکاران مدت زیادی از اردو دور بودند، اما با درایت فدراسیون و تلاش کادر فنی، بچه‌ها توانستند آمادگی خود را تا حد زیادی حفظ کنند. حتی تا آخرین لحظات مشخص نبود که تیم اعزام شود، چون هم در بحث ویزا و هم در زمینه ترانسپورت مشکلاتی وجود داشت، اما خوشبختانه در نهایت شرایط مهیا شد و تیم توانست عنوان قهرمانی را کسب کند.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان خاطرنشان کرد: از هشت وزنه‌برداری که اعزام شدند، پنج نفر روی سکو رفتند که نشان‌دهنده عملکرد فوق‌العاده ملی‌پوشان ماست. تیم ما در چهار وزن پایانی، از دسته ۸۸ کیلوگرم تا فوق‌سنگین، بسته شده بود و بیشتر بچه‌ها موفق به کسب مدال شدند. همچنین در دو وزن نیز مدال طلای مجموع به ایران رسید که این موضوع نوید روز‌های خوبی را برای وزنه‌برداری کشور می‌دهد.

باقری درباره آینده این نسل و حضور آنها در رده بزرگسالان و المپیک گفت: مطمئناً این نفرات پشتوانه اصلی تیم بزرگسالان خواهند بود، به‌ویژه در چهار وزن پایانی که ایران همیشه در آنها مدعی بوده است. بدون شک آینده روشنی در انتظار این وزنه‌برداران است.

وی افزود: فدراسیون برای این تیم برنامه دارد و قطعاً این نفرات رها نخواهند شد. اردو‌های آنها دوباره آغاز می‌شود و امیدوارم خیلی زود شاهد حضور موفق این وزنه‌برداران در تیم بزرگسالان باشیم و بتوانند افتخارات بزرگی را برای ایران تکرار کنند.

منبع: وزارت ورزش