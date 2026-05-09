رسانه‌های آمریکایی از مخالفت‌های پشت‌پرده عربستان سعودی با «پروژه آزادی» دونالد ترامپ خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه خبری ان‌بی‌سی به نقل از دو مقام آمریکایی نوشته که دونالد ترامپ بدون مشورت با متحدان خود در خلیج فارس، طرح «پروژه آزادی» را کلید زد و متحدان خود به ویژه عربستان را غافلگیر کرد.

این رسانه تأکید کرده که «مقامات سعودی می‌ترسیدند این اقدام موجب تحریک حملات بیشتری از سوی ایران و از سرگیری دوباره درگیری‌ها شود.»

به گفته ان‌بی‌سی، در واکنش به این اقدام ترامپ در پروژه آزادی، پادشاهی سعودی به آمریکا اطلاع داد که به نیرو‌های نظامی ایالات متحده اجازه نمی‌دهد هواگرد‌ها را از پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در جنوب شرقی ریاض به پرواز درآورند یا از حریم هوایی عربستان برای پشتیبانی از این تلاش استفاده کنند. در نهایت ترامپ عملیات را ۳۶ ساعت پس از آغاز آن متوقف کرد.

کویت هم از جمله دیگر کشور‌هایی بود که حریم هوایی خود را به روی آمریکایی‌ها بست.

مقامات سعودی پس از تحرکات اخیر آمریکا و حمله به مناطقی در جنوب ایران، در مصاحبه با شبکه الجزیره اعلام کردند که اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای حمایت از عملیات نظامی تهاجمی را نداده‌اند. ریاض تأکید کرده که از کاهش تنش‌ها بین ایران و آمریکا استقبال می‌کند.

«پروژه آزادی» نام پروژه‌ای بود که ترامپ برای به جریان انداختن تردد در تنگه هرمز و از بین بردن کنترل ایران بر این آبراه به راه انداخته بود. با این حال، وی کمتر از ۴۸ ساعت بعد، به بهانه میانجی‌گری پاکستان، این طرح را متوقف کرد. برخی کارشناسان عدم همراهی عربستان و کویت را یکی از دلایل این کار می‌دانند.

ان‌بی‌سی به نقل از یکی از مقامات کشور‌های غرب آسیا نوشته که «پادشاهی عربستان سعودی همچنان دیپلماسی را ترجیح می‌دهد.» این مقام تأکید کرده که «روشی که قرار بود پروژه آزادی به آن روش اجرا شود، پرخطر بود و می‌توانست باعث تشدید تنش شود.»

به گفته این مقام، متحدان خلیج فارس می‌توانستند ضربات «فاجعه‌باری» متحمل شوند. «اما همه چیز در عرض چند ساعت حل شد و آنقدر‌ها هم که به نظر می‌رسد دراماتیک نبود.»

به گفته این مقام، این مسائل قبلاً با چند تماس تلفنی حل و فصل می‌شد، «اما با توجه به جهانی که امروز در آن زندگی می‌کنیم، عجله برای انتشار مطالب در شبکه‌های اجتماعی، همه چیز را شدیداً مورد توجه قرار می‌دهد.»

در حال حاضر مقامات کاخ سفید مدعی هستند که «تمرکز بر انجام یک توافق است.» با این حال دونالد ترامپ مدعی شده که ممکن است در صورت عدم توافق با ایران، پروژه «آزادی پلاس» را کلید بزند. او در توضیح این پروژه گفته که شامل «پروژه آزادی و چیز‌های اضافه‌تری» خواهد بود.

به نظر می‌رسد عربستان برخلاف امارات، تمایلی به تشدید درگیری‌ها ندارد و در این مسیر با ترامپ همکاری نخواهد کرد. ریاض ترجیح می‌دهد روند مذاکرات، سریع‌تر، ثبات و آرامش را به غرب آسیا بازگرداند. ایران هم بار‌ها خواهان همکاری کشور‌های غرب آسیا با یکدیگر برای ایجاد آرامش در منطقه شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اسماعیل بقایی «آمریکا را عامل بی‌ثباتی» در منطقه توصیف کرده است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۰ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
یارو طرف مارو گرفته میگیم از ما ترسیده،یارو شکایت کرده که بهش حمله کردیم میگیم داره دروغ میگه و خباثت میکنه،یارو به ما حمله کرده میگیم ما شکستش دادیم،با همه دنیا دشمنی داریم،یه دوست هم برای ما بذارید
Iran (Islamic Republic of)
ایرج
۰۰:۳۰ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترس کجا بود؟ اونا به فکر پیشرفت و آبادانی هستن و داریم می‌بینیم بیابونها رو آباد کردن ولی ما رودخونه‌ها و تالاب‌ها و دریاچه‌ها رو خشک کردیم...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
برای بریدن سر خودش و خانوادش کارد تیز نیاز هست !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا باید تمام پایگاه‌های نظامی تعطیل و حضورش را از منطقه غرب آسیا برای همیشه بیرون برود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
کلا با همه دنیا سر جنگ داریما
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
به نقل از یکی از مقامات،طبق ادعای یکی از مقامات
همش بیفایده هست 🤣🤣🤣🤣
