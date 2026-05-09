تربیت معلم تراز انقلاب نیازمند تعامل سازنده در دانشگاه فرهنگیان است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سالروز حضور رهبر معظم انقلاب در دانشگاه فرهنگیان، بر اهمیت تربیت معلم در تراز انقلاب اسلامی و لزوم تعامل سازنده میان استادان، دانشجویان و مدیران این دانشگاه تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب در سالروز حضور رهبر معظم انقلاب در دانشگاه فرهنگیان ، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای تحقق اهداف این دانشگاه، مصوبات متعددی از جمله استقلال در هیئت امنا و جذب دانشجو را تصویب و ابلاغ کرده است. این مصوبات در جهت ارتقاء دانشگاه فرهنگیان در تراز تربیت معلم انقلاب اسلامی اتخاذ شده و مصوبات بیشتری نیز در آینده ابلاغ خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه، برای دستیابی به این هدف، توجه جدی به چند محور را ضروری دانست:

تعامل تربیتی استادان و دانشجویان

وی با تاکید بر اینکه کیفیت هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، نقش تعیین‌کننده‌ای در تربیت معلم تراز انقلاب اسلامی دارد، خاطرنشان کرد: استادان باید با عشق و علاقه، همچون پروانه دور شمع، به هدایت دانشجویان بپردازند و با درک روحیات و مسائل آنان، به حل مشکلاتشان یاری رسانند.

 تعامل مدیریتی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ارتباط مستقیم رئیس دانشگاه با هیئت علمی و همچنین تعامل سازنده دانشجویان با کادر هیئت رئیسه را امری حیاتی برشمرد و اظهار کرد: دانشجویان باید با انگیزه و برنامه‌ریزی، تشکل‌های دانشجویی خود را فعال کرده و جلسات پرسش و پاسخ با مسئولان دانشگاه برگزار کنند.

وی تاکید کرد که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دانشگاه باید در این تعاملات حضور فعال داشته باشند تا مسائل و چالش‌ها به درستی رصد و مرتفع گردند.

 دانش تخصصی و شبهه‌شناسی معلمان

حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه، با بیان اینکه معلمان، بویژه معلمان دروس دینی و اسلامی، باید اشراف کاملی بر جدیدترین شبهات در حوزه‌های مختلف علمی از جمله ریاضیات، فیزیک، شیمی و علوم انسانی داشته باشند، تصریح کرد: این موضوع، تفاوت اساسی دانشگاه فرهنگیان با سایر دانشگاه‌ها را مشخص می‌کند.

 وی افزود: برخلاف دانشگاه‌های دیگر که صرفاً مدرک کارشناسی اعطا می‌کنند، دانشجویان معلم در دانشگاه فرهنگیان، باید با جدیت و تلاش، علم و تعهد را فراگیرند. در غیر این صورت، استفاده از تک ماده‌ها و ارفاق‌های نمره‌ای، به آموزش و پرورش و در نهایت کشور آسیب جدی وارد خواهد کرد، چرا که اولین شرط توسعه، سواد و دانش است، در کنار ایمان و تعهد.

 وی بر عزم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای استقلال دانشگاه فرهنگیان در گزینش و جذب دانشجو تاکید کرد و عنوان داشت: اگر تعامل میان استادان، دانشجویان و کادر مدیریتی دانشگاه شکل نگیرد و دانشجویان درس خود را جدی نگیرند، این دانشگاه از رسالت اصلی خود که تربیت نسل آینده‌ساز است، باز خواهد ماند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد:دانشجو معلم باید از دانشگاه فرهنگیان همچون ملا خارج شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه، گفت: وزرای آموزش و پرورش در طول سالیان برای ارتقای آموزش و پرورش همراهی کردند.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
سلام لطفا معلم استخدام نگنید
چون معلم حق وحقوق ناچیزی دارد ویک نفر را بیچاره میکنید
اول حق وحقوق درستی مشخص کنید
بعد استخدام کنید
