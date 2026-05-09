تربیت معلم تراز انقلاب نیازمند تعامل سازنده در دانشگاه فرهنگیان است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب در سالروز حضور رهبر معظم انقلاب در دانشگاه فرهنگیان ، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای تحقق اهداف این دانشگاه، مصوبات متعددی از جمله استقلال در هیئت امنا و جذب دانشجو را تصویب و ابلاغ کرده است. این مصوبات در جهت ارتقاء دانشگاه فرهنگیان در تراز تربیت معلم انقلاب اسلامی اتخاذ شده و مصوبات بیشتری نیز در آینده ابلاغ خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین خسروپناه، برای دستیابی به این هدف، توجه جدی به چند محور را ضروری دانست:
تعامل تربیتی استادان و دانشجویان
وی با تاکید بر اینکه کیفیت هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، نقش تعیینکنندهای در تربیت معلم تراز انقلاب اسلامی دارد، خاطرنشان کرد: استادان باید با عشق و علاقه، همچون پروانه دور شمع، به هدایت دانشجویان بپردازند و با درک روحیات و مسائل آنان، به حل مشکلاتشان یاری رسانند.
تعامل مدیریتی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ارتباط مستقیم رئیس دانشگاه با هیئت علمی و همچنین تعامل سازنده دانشجویان با کادر هیئت رئیسه را امری حیاتی برشمرد و اظهار کرد: دانشجویان باید با انگیزه و برنامهریزی، تشکلهای دانشجویی خود را فعال کرده و جلسات پرسش و پاسخ با مسئولان دانشگاه برگزار کنند.
وی تاکید کرد که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دانشگاه باید در این تعاملات حضور فعال داشته باشند تا مسائل و چالشها به درستی رصد و مرتفع گردند.
دانش تخصصی و شبههشناسی معلمان
حجتالاسلام والمسلمین خسروپناه، با بیان اینکه معلمان، بویژه معلمان دروس دینی و اسلامی، باید اشراف کاملی بر جدیدترین شبهات در حوزههای مختلف علمی از جمله ریاضیات، فیزیک، شیمی و علوم انسانی داشته باشند، تصریح کرد: این موضوع، تفاوت اساسی دانشگاه فرهنگیان با سایر دانشگاهها را مشخص میکند.
وی افزود: برخلاف دانشگاههای دیگر که صرفاً مدرک کارشناسی اعطا میکنند، دانشجویان معلم در دانشگاه فرهنگیان، باید با جدیت و تلاش، علم و تعهد را فراگیرند. در غیر این صورت، استفاده از تک مادهها و ارفاقهای نمرهای، به آموزش و پرورش و در نهایت کشور آسیب جدی وارد خواهد کرد، چرا که اولین شرط توسعه، سواد و دانش است، در کنار ایمان و تعهد.
وی بر عزم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای استقلال دانشگاه فرهنگیان در گزینش و جذب دانشجو تاکید کرد و عنوان داشت: اگر تعامل میان استادان، دانشجویان و کادر مدیریتی دانشگاه شکل نگیرد و دانشجویان درس خود را جدی نگیرند، این دانشگاه از رسالت اصلی خود که تربیت نسل آیندهساز است، باز خواهد ماند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد:دانشجو معلم باید از دانشگاه فرهنگیان همچون ملا خارج شود.
حجتالاسلام والمسلمین خسروپناه، گفت: وزرای آموزش و پرورش در طول سالیان برای ارتقای آموزش و پرورش همراهی کردند.