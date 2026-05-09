باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - داریوش یزدی کارشناس فوتبال در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به وضعیت تیم ملی فوتبال ایران پیش از آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: تیم ملی در حالی وارد اردوهای آمادهسازی شده که به دلیل اتفاقات اخیر در کشور و تعطیلی مسابقات داخلی، از نظر آمادگی مسابقهای در سطحی پایینتر نسبت به بسیاری از تیمهای حاضر در جام جهانی و بهخصوص رقبای همگروه خود قرار دارد.
وی در ادامه افزود: اگر بازیکنان در این مدت در شرایط رقابتی و بازیهای رسمی قرار میگرفتند، بدون شک کمک بیشتری به تیم ملی میکردند و در حال حاضر نیز نباید توقع بیش از اندازه از این تیم داشت. به باور من، برگزاری اردوها چه در داخل کشور و چه در خارج از ایران تنها زمانی مؤثر است که بازیکنان از نظر بدنی و مسابقهای در وضعیت مطلوبی باشند، در غیر این صورت خروجی قابل توجهی نخواهد داشت.
این کارشناس فوتبال ادامه داد: در این مقطع اگر امکان برگزاری دیدارهای دوستانه بیشتر با تیمهای ملی دیگر فراهم شود، میتواند کمک بزرگی برای تیم ملی ایران باشد، اما در غیر این صورت صرف برگزاری اردو به تنهایی پاسخگو نخواهد بود و نمیتواند کمبود بازیهای رسمی را جبران کند.
یزدی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره ترکیب تیم ملی اظهار داشت: بازیکنانی که به تیم ملی دعوت شدهاند، بر اساس نظر کادر فنی انتخاب شدهاند و ورود به بحث درباره حضور یا عدم حضور برخی نفرات در حیطه اختیارات ما نیست. ممکن است از دید شخصی، برخی بازیکنان شایسته حضور باشند یا بالعکس، اما در نهایت تصمیمگیری با کادر فنی است و اکنون مهمترین مسئله تمرکز بر آمادهسازی تیم و رساندن بازیکنان به بهترین سطح ممکن است.
وی تأکید کرد: شرایط تیم ملی به گونهای است که نباید انتظار غیرواقعی از بازیکنان داشت و اگر آنها بتوانند عملکرد قابل قبولی ارائه دهند، میتوان آن را یک موفقیت برای تیم ملی دانست. بهویژه اینکه این رقابتها در کشوری برگزار میشود که فضای سیاسی آن پیچیدگیهایی دارد و ممکن است برخی مسائل بیرونی نیز بر عملکرد تیم تأثیر بگذارد.
این کارشناس فوتبال در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت وضعیت روحی و روانی بازیکنان و حفظ تمرکز آنها در طول مسابقات اهمیت بسیار زیادی دارد و میتواند نقش تعیینکنندهای در عملکرد تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ داشته باشد.