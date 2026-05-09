رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: با توجه به مزیت های مرزی، استان قابلیت تبدیل شدن به هاب کالاهای اساسی کشور را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن - محمدرضا اصغری در جلسه هماهنگی بخش کشاورزی با حضور وبیناری وزیر جهاد کشاورزی، با بیان اینکه آذربایجان غربی با نزدیک هزار کیلومتر مرز و همسایگی با سه کشور خارجی مزیت های بالایی در زمینه واردات کالاهای اساسی دارد، گفت: این استان قابلیت تبدل شدن به هاب واردات کالاهای اساسی در کشور را دارد

وی از اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان به صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی استان در زمینه واردات و تامین نهاده ها برای کالاهای اساسی خبر داد و افزود : استان در ایام جنگ تحمیلی سوم علاوه بر تامین امنیت غذایی در استان اقدامات قابل توجهی در بحث ورود کالاهای اساسی به کشور داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به تامین برخی اقلام اساسی در طول ایام جنگ برای سایر استان ها عنوان کرد: مدیریت و هماهنگی در زمینه تامین امنیت غذایی در ایام جنگ موجب شد استان هیچ مشکلی در تامین کالاهای مورد نیاز مردم نداشته باشد و بخشی از نیاز سایر استان ها را نیز تامین کردیم.

اصغری از استان به عنوان قطب تولید گوشت قرمز کشور نام برد و افزود: سال گذشته ۷۰۰ هزار راس دام سبک و سنگین از استان برای تامین نیاز گوشت قرمز به سایر استان های کشور ارسال شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به ورود ۲۰ هزار تن برنج به همراه سه هزار تن روغن به استان گفت: همچنین سه هزار کارتن تخم مرغ نیز از مرزهای استان وارد کشور شده که علاوه بر تامین نیاز استان به سایر استان های کشور نیز ارسال می شود.

اصغری افزایش ۱۲۰ درصدی اعتبارات هزینه ای، رصد، نظارت و بازرسی مستمر از بازار با همکاری اتحادیه ها، اصناف، تعزیرات و صمت، تجهیز ۵۰ درصد نانوایی ها به سوخت جایگزین در صورت نبود آب و برق را بخشی از مهمترین اقدامات جهاد کشاورزی استان در ایام جنگ تحمیلی سوم عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به تعیین تکلیف سه پرونده کلان کشاورزی توسط دادگستری استان ، از حمایت های بي دریغ ریاست دادگستری استان در این زمینه قدر دانی کرد.

اصغری افزایش ۴ برابری سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را از اقدامات این سازمان در سال گذشته دانست و‌ گفت: امسال نیز تلاش داریم بخشی از این سرمایه گذاری ها به ثمر برسد و شاهد افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باشیم.

وی همچنین افزایش میزان بارندگی ها را در سال جاری مورد اشاره قرار داد و گفت: این افزایش موجب رونق بخش کشاورزی در استان‌خواهد بود به طوری که امسال ۴۰۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت گندم رفته است و پیش بینی می شود ۸۰۰ هزار تن گندم در استان تولید شود.